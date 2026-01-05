中國官媒揭沈伯洋住處衛星圖資，陸委會「說重話」：若持續恫嚇台灣人「將全面檢討兩岸交流」

中國屢次鎖定攻擊民進黨立委沈伯洋，日前更在官媒及社群不斷散播，以衛星影像公開其居住及工作地點等資訊進行威嚇。官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，公布沈伯洋住處及工作場所衛星圖資與街道圖。 對此，陸委會表達嚴厲譴責，並要求陸方立即撤除相關資訊。陸委會並聲明，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，「我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。 沈伯洋在臉書撰文直言，又一場拙劣的心理戰，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降。

陸委會要求陸方下架侵權內容

對於中共公佈沈伯洋住居與工作場所的衛星圖與定位資料，陸委會發布新聞稿表示，中共近年來透過各種跨境鎮壓（transnational repression)手段威脅我國在內所有愛好自由民主人士，如今手段更趨惡劣，竟針對我國國會議員進行鎖定，以惡意揭露非公開之住所等隱私資訊。此舉已嚴重違反國際相關公約及人權規範，意圖透過網路數位威脅對不同政治主張者造成心理強制與人身安全隱憂，這種流氓行徑只會引起台灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離越拉越遠。

廣告 廣告

陸委會強調，台灣是法治國家，該等行徑已涉嫌違反我國《個人資料保護法》關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪。我國政府將密切關注事態發展，並採取必要措施保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。

陸委會重申，兩岸互動應基於理性與相互尊重。中共縱容官媒進行此種違法、脫序的「數位暴力」，不僅無助於兩岸關係正向發展，更暴露其對法治與人權的無知。我們要求陸方相關單位立即約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，切勿誤判情勢，一再挑戰台灣社會的法律與道德底線。

陸委會嚴正聲明，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。

民進黨、外交部表達強烈譴責

除陸委會發布嚴正聲明以外，民進黨也表達嚴正抗議與譴責，要求中共當局立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。

民進黨表示，此類作為不僅踐踏台灣民主法治，更公然挑戰國際普世價值，只會再次暴露中共威權本質與政治失序。

中國官媒繼揚言全球抓捕我國立法委員沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

外交部再次重申，中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

外交部表示，此舉不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

沈伯洋：做好準備，讓敵人攻擊成本變高、效益下降

對此，當事人沈伯洋則於臉書上回應，早在軍演結束時，中國腳本就啟動了。沈伯洋認為，「軍演無效、股市還漲，加上我持續拆解國防謠言，對方可能惱羞成怒，決定直接針對我個人。」

沈伯洋分析，這次手法根本就是「關西機場事件」的拙劣翻版，從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾。這三天我都懶理，只是靜靜看戲，順便把跟風起舞的帳號再次完成盤點歸檔。

中國在等什麼？沈伯洋認為，他們在等我恐慌，批評他們衛星圖的畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰的照片，製造「處處是眼線」的恐懼。但他們錯了，這種心理戰在台灣毫無效果。「中國標註的是我的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑」。

沈伯洋說，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降。





更多今周刊文章

築間股價「170元→33元」暴跌8成！問題出在哪？董座認「彎路走太多」，未來不做這件事

0050配息1元、除息發息日出爐！股價創分拆新高...66.95元還能買？達人給3組數字：或許不存在高點

哪一種運動，降血糖效果最好？榮總醫揭「糖尿病最強處方箋」：走路加做「這1事」，血糖下降速度比加藥還快