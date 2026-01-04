中國官媒揭沈伯洋影像踩線！數發部：Meta、Google下架了

中國官媒在社群公布沈伯洋（圖）的影像，已經下架。資料照。廖瑞祥攝



中國官方媒體日前在臉書、YouTube等社群平台公開揭露立委沈伯洋的住處及工作地點影像，威嚇及侵犯隱私的行徑引來各界撻伐。數發部第一時間要求平台業者盡速處理，今（1/4）獲得Meta及Google回報，相關違規文圖已下架。

中國社群特定博主與官媒《今日海峽》近日公布訊息，宣稱要送沈伯洋「新年大禮」，並附上其居住與工作地點的衛星影像，標註「台獨頑固份子哪裡逃！」相關內容在YouTube等平台流傳。

對此，數發部先前表示，嚴正譴責此類數位脅迫行為，已於第一時間與Meta等社群平台進行交涉，要求平台依其「個人隱私」與「禁止騷擾」服務條款，對涉及威脅人身安全的內容即刻處理並下架。

數發部今（1/4）表示，接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為。呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。

