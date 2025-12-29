中國官媒放影片自嗨！宣稱無人機俯瞰101

▲中國解放軍和官媒放上一張自稱是俯瞰101大樓的無人機俯瞰照，但畫面卻相當模糊。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區突襲宣布，今（29）日起進行「正義使命-2025」演習，中國官媒央視今（29）日晚間放上一段自稱是演習的片段，宣稱以無人機俯瞰101大樓，但畫面卻相當模糊。

中國官媒央視在今晚《新聞聯播》播出一段演習畫面，放出台北101大樓的影像，中國解放軍旗下微博帳號「中國軍號」打上標題，宣稱無人機視角俯瞰台北101大樓；然而，這段畫面卻異常模糊，無法排除為AI後製或盜攝影片的可能性。

中國海警局發言人朱安慶今早稱，29日起福建省海警派出艦艇編隊，在台灣鄰海與烏坵、馬祖海域實施所謂的「執法巡查」，還妄稱這是依「一中原則」的「依法管控」

《環球時報》稍早宣稱，福建海警組織艦艇編隊位馬祖島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法巡查，重點實施查證識別、管控驅離等科目演練，檢驗了快速反應、應急處置能力。

《環球時報》還放上一段畫面顯示，在此次執法巡查行動中，中國海警編隊抵近馬祖島，無人機捕捉到中國海警艦船與馬祖島同框的「優美畫面」。

針對中國海警船今日的大動作越界以及軍演相關措施，海巡署稍早表示，目前共偵獲中國海警船14艘，包含馬祖、金門、烏坵以及東沙外離島，均在24海浬限制水域內航行，海巡署副署長謝慶欽表示，今日一早在北部海域偵測的2艘中共海警船1302、1303，1303由宜蘭艦驅離，1302則以100噸艇對應，海巡均以一對一對應，若有靠近就頂出去，最近距離有進到線內3海浬（21海浬處）。同步成立應變中心，也協同國防部對應監控。

謝慶欽補充，具體驅離作為包含使用廣播、無線電、LED燈、造浪、操船技巧等各種手段，逼迫中國海警船往外航行，目前還在進行中，都有全程掌握。同時駁斥環球時報宣稱封鎖台灣港口的說法。

