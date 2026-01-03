中國官媒曝光台灣立委「衛星圖資」 陸委會嚴厲譴責

即時中心／張英傑報導

中國官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，於昨（2）日公布我國立法委員沈伯洋的住處及工作場所衛星圖資與街道圖，對此，陸委會今（3）日表達嚴厲譴責，要求中國立即撤除相關資訊。

陸委會表示，中國近年來透過各種跨境鎮壓（transnational repression)手段，威脅我國在內所有愛好自由民主人士，如今手段更趨惡劣，竟針對我國國會議員進行鎖定，以惡意揭露非公開的住所等隱私資訊。此舉已嚴重違反國際相關公約及人權規範，意圖透過網路數位威脅，對不同政治主張者造成心理強制與人身安全隱憂，這種流氓行徑只會引起台灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離越拉越遠。



同時，陸委會強調，台灣是法治國家，這等行徑已涉嫌違反我國《個人資料保護法》關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪。我國政府將密切關注事態發展，並採取必要措施保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。



不僅如此，陸委會重申，兩岸互動應基於理性與相互尊重。中國縱容官媒進行此種違法、脫序的「數位暴力」，不僅無助於兩岸關係正向發展，更暴露其對法治與人權的無知。



陸委會要求，中國相關單位，立即約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，切勿誤判情勢，一再挑戰台灣社會的法律與道德底線。



最後，陸委會嚴正聲明，中國如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。







