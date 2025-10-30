中國官媒發聲「川習會重點」：不應陷入報復的惡性循環

川習睽違6年同框，引發全球關注。（圖／美聯社）





川習會在上午11:50左右結束會晤，美方幾乎在第一時間，就透露部分重點訊息，包括中國關稅將從57%降至47%、川普將於明年4月訪問中國、沒有提及台灣問題等等。但是中國官媒《新華社》，則是14:20左右才發布會談內容，重點僅強調，中美應看長遠利益，而不應陷入互相報復的惡性循環。

新華社全文如下：

習近平指出，中美關係在我們共同引領下，保持整體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有些分歧，作為世界前兩大經濟體，有時也會有摩擦，這很正常。

面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前進。我願繼續與川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。

習近平強調，中國經濟發展動能不錯，今年前三季成長率達5.2%，對全球的貨物貿易進出口成長4%，這是克服內外困難實現的，得來不易。中國經濟是一片大海，規模、韌性、潛力都比較大，我們有信心也有能力應付各種風險挑戰。中共二十屆四中全會審議通過了未來5年的國家經濟和社會發展規劃建議

70多年來，我們堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬乾，從來沒有想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，與世界各國分享發展機會。這是中國成功的重要密碼。

中國將進一步全面深化改革、擴大對外開放，著力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推進人的全面發展和全體人民共同富裕，相信這也將為中美合作開闢更廣闊空間。

習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。

中美經貿關係近期經歷曲折，也為雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入互相報復的惡性循環。雙方團隊可以繼續以平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，並拉長合作清單。

習近平強調，對話比對抗好。中美各通路各層級應保持溝通，增進了解。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染病等領域合作前景良好，對口部門應加強對話交流，並進行互利合作。

中美在地區和國際舞台也應該良性互動。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

明年，中國將擔任亞太經合組織東道主，美國將主辦二十國集團峰會。雙方可以互相支持，爭取兩場高峰會都取得正面成果，為促進世界經濟成長、完善全球經濟治理做出貢獻。

川普表示，很榮幸能同習近平主席會面。中國是偉大國家，習主席是受人尊敬的偉大領導人，也是我多年的好朋友，我們相處得非常愉快。美中關係一直很好，將來會更好，希望中國和美國的未來都更美好。

中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，未來美中合作會更大成就。中國將舉辦2026年亞太經合組織領袖非正式會議，美國將舉辦二十國集團高峰會，樂見雙方成功。

兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。

兩國元首同意保持經常性交往。川普期待明年稍早訪華，邀請習近平主席訪問美國。