中國官媒社群公布沈伯洋住所衛星照 外交部嚴厲譴責

（中央社記者吳書緯台北3日電）立委沈伯洋的住所與工作地點的衛星照片，遭到中國官媒社群平台公開，外交部今天表示，中國企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，已違反國際公約，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒，予以嚴厲譴責。

外交部下午發布新聞稿指出，針對中國官媒社群平台近日不斷散播立法委員沈伯洋在台北的居所與工作地點衛星照片，藉以恐嚇中華民國國民並企圖遂行其長臂管轄及跨國鎮壓的惡劣行徑，外交部予以嚴厲譴責。

外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣人民沒有任何管轄權。

外交部表示，中國官媒繼揚言全球抓捕沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅中華民國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反「世界人權宣言」、「公民與政治權利國際公約」有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」的保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

外交部再次重申，中國對台灣及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的民眾均為中華民國政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

外交部將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，確保台灣民眾的安全；並同時呼籲國際社會，同聲譴責中國迫害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。（編輯：翟思嘉）1150103