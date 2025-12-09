中國官媒社群公布「音檔」批日炒作雷達照射 小泉進次郎駁收到通報

國際中心／綜合報導

以雷達鎖定日軍機的中國殲-15戰機，是從中國的遼寧號航空母艦起飛。（圖／翻攝自X平台 @Fahadnaimb）

日本政府7日指控中國從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，讓中日情勢急速升溫。中國央視旗下社群媒體「玉淵潭天」9日晚間釋出音檔，反控是日方有意滋擾中方訓練。不過日本防衛大臣小泉進次郎否認有受到中國的事先警告。

根據釋出的音檔內容，中國軍方稱：「我是中國海軍101艦，我編隊將按計劃執行艦載機飛行訓練。」而音檔中自衛隊則是回覆 ：「中國101艦，此處為日本116艦。我已收到你的訊息。」玉淵潭天批日方近日炒作雷達照射問題，反問「真相究竟如何？」不過影片中公布的音檔真實性並無法得知，是否經過剪接變造也無從驗證。日本防衛大臣小泉進次郎對中國提出「證據」稱早就事先警告表示一無所悉。

廣告 廣告

日本自衛隊戰機6日執行任務時，兩度遭中國遼寧號艦載機以雷達照射，日本7日凌晨迅速公布自衛隊戰機遭中國軍機雷達照射事件，日本防衛大臣小泉進次郎7日向中方強烈抗議。根據《國防安全亞洲》指出，在現代空戰學說中，雷達照射是一種默示威脅，因為這已是武器發射前的最後階段。分析進一步指出，中國海軍航空兵，與日本軍機在沖繩附近發生的對峙，反映東亞安全環境的決定性升級，也能看出北京在愈來愈以台灣為核心的戰略格局中，刻意轉向更高風險的空中力量訊號傳遞模式。

然而不只雷達照射事件，根據韓聯社報導，中國和俄羅斯共9架軍機9日竟進入南韓東部和南部海域上空的防空識別區（KADIZ）後離開，韓軍在中俄軍機進入防識區之前已探測到相關動向，並出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況。

更多三立新聞網報導

中共火控雷達鎖定日本戰機！前自衛隊幹部驚「極度挑釁」：如同拔槍

轟危險行為！共軍雷達照射日本戰機 高市早苗強硬發聲了

雷達門！解放軍反控日戰機跟監滋擾 「作賊喊捉賊」誤導輿論

緊張升溫！中國戰機雷達照射日本F-15 共軍嗆日：將採取必要措施

