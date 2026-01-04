中國官媒社群平台威脅立委沈伯洋 數發部：相關訊息已下架

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中國官媒社群平台日前公開民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所的衛星影像，並散布威脅言論。數位發展部今(4日)發布新聞稿表示，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，除嚴正譴責此類數位脅迫行為外，已於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理，今日接獲 Meta 及 Google 回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部表示，日前中國官媒在 Facebook 及 YouTube 等社群平台，利用衛星影像惡意揭露我國國會議員的辦公及居住地點，並散布威脅言論。境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為。數發部呼籲，各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

Costco將興建「巨型加油站」 當地居民不爽了

什麼是2奈米晶片？為何台積電這麼重要！外媒全解答

習近平「死亡之握」！這2國領導人倒台 委國總統也被川普抓了

不滿基建「去中國化」 中國誤導式訊息攻擊越南高鐵

