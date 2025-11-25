中國官媒稱川習通話談到「台灣回歸中國」 外交部：台灣是主權獨立國家

記者陳思妤／台北報導

美國總統川普24日和中國國家主席習近平通話，中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」；不過，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。對此，外交部今（25）日重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海客觀的現狀，呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國。

廣告 廣告

外交部今天舉行例行記者會，被問到川普和習近平通話，中國官媒《新華社》稱，習近平有提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，但川普的發文卻沒有提到台灣，外交部事前是否有掌握，以及如何看待？

外交部發言人蕭光偉表示，外交部一向密切關注美中高層之間對話情形，也會持續和美方緊密的聯繫，共同致力維護區域和平以及穩定。

蕭光偉指出，外交部同時也注意到，中方在新聞聲明中再度蓄意片面扭曲我國主權地位以及相關史實，中國刻意曲解二戰時期文件，包括《開羅宣言》、《波茲坦公告》以及《舊金山和約》，最主要目的就是企圖脅迫台灣，然而這些文件以及聯合國相關決議都沒有決定台灣最終政治地位。外交部要對此嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海客觀的現狀。

蕭光偉並提及，對於中方刻意扭曲二戰史實、曲解相關文件的行徑，美方已經多次明確表達反對立場。包括美國在台協會之前已經公開重申美方對台政策的立場，中國刻意曲解二戰時期的文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑，北京的論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，並且企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛行動之一環，相關的聲明已嚴正駁斥北京虛假不實的法律論述。

蕭光偉指出，外交部要強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣以及日本等週邊國家恫嚇、施壓，已經背離聯合國憲章所規定，不得在國際關係中以威脅、武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。

外交部要呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國透過虛假不實的敘事，以及所謂的法律戰強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。蕭光偉強調，台灣一貫致力與夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海和平穩定以及繁榮。

更多三立新聞網報導

中國外交官嗆高市早苗「斬首」 外交部：戰狼言行只會傷害自己國家形象

董軍要求美方謹言慎行、反對台獨 外交部回應了：凸顯其傲慢與霸權心態

國際危機組織籲歐盟攜手台灣嚇阻中國！外交部：盼持續深化交流合作

中國海警船蓄意撞菲律賓公務船！外交部斥：嚴重影響區域和平穩定

