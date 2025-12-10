中國官媒稱戰機「雷達照射屬正常操作」 空軍：我方平常不會

中共海軍艦載機殲-15資料照。2025.6.8，一架從中國航空母艦「山東號」起飛的殲-15戰鬥機疑似搭載飛彈，在太平洋海域跟蹤日本海上自衛隊P-3C反潛巡邏機。翻攝日本防衛省官網



日本的航空自衛隊的F-15J戰鬥機，日前被侵入日方防空識別區的中共殲-15戰機用雷達持續照射並鎖定，引發日方抗議，但國安單位發現中共官媒央視發動「認知做戰」，以微博發文指「雷達照射只是飛行員基本正常操作」，刻意扭曲事實，對於共機若有持續對我方戰機以雷達照射，空軍如何應對？這樣是否屬於正常操作，空軍督察長江義誠少將今天表示，針對雷達照射的部分，空軍平常在接戰規則裡面，都有詳細的律定相關原則「平常我們在訓練中是不會以雷達來照射任何不明飛機，或是敵機的狀態。」

廣告 廣告

日本航空自衛隊的F-15戰鬥機資料照。維基百科

中國為了對日本首相高市早苗「台灣有事」言論表達不滿，派出遼寧號航空母艦編隊，於12月6日進入日本沖繩附近海域演訓，但「遼寧號」所屬的殲-15戰機，於6日在沖繩東南方公海上空，對日本航空自衛隊的F-15J戰鬥機進行雷達照射，並傳出有「鎖定」日方戰機更進一步嚴重挑釁的動作。日本防衛大臣小泉進次郎向日方抗議，並指此行爲屬於危險行為，

中國官媒央視軍事微博帳號2025.12.8發布所謂「雷達照射只是飛行員基本正常操作」，指共機殲-15以雷達照射日方F-15「屬於正常」。截自微博「央視軍事」

不過，我方國安單位注意到，中共官媒央視在網路上透過微博發文稱「雷達照射只是飛行員基本正常操作」，並引述中方軍事專家稱「就像打開手電筒看模糊目標一樣，是基本的常規操作。」等說法。企圖模糊焦點，扭曲事實。

空軍司令部督察長江義誠少將2025.12.10於國防部記者會回應飛行員大G力昏迷事件，F-16V Block 20 加裝自動防撞地系統（Auto GCAS），並且提升飛控電腦軟硬體。郭宏章攝

國防部今天上午召開記者會，有記者問到，中共官媒企圖帶風向，指「雷達照射」對方軍機是一個稀鬆平常的事情。對國軍來講，如果中共的共機用雷達持續照射我方戰機、甚至有鎖定的情況，這是否爲正常的應處的方式？或者是我方也可採雷達照射的方式對待共機嗎？

空軍督察長江義誠少將回應，針對雷達照射的部分，我們平常在接戰規則裡面，都有詳細的律定相關的原則。那平常我們在訓練中是不會以雷達來照射相關這個有關，不管是任何的不明的這個飛機，或是敵機的狀態。

江義誠也說，至於中共與日本航空自衛隊的交戰規則的話，「我們這邊並不是非常的了解。」

更多太報報導

共軍戰機鎖定日本戰機時可能超過100公里 日專家：極度令人憂慮

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

日本F-15「滋擾」遼寧號演訓？ 日防相駁：沒收到任何通知