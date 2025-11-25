中國官媒稱"日台協會砸百億搞媚日宣傳" 林佳龍:情緒性攻擊

政治中心／綜合報導

中國"禁日令"威嚇手段百出，官媒聲稱日本在台協會砸上百億搞"媚日宣傳"，外交部長林佳龍反批戰狼式語言，有趣的是官方都下令了，仍有中國民眾赴日觀光，還巧遇日本媒體，採訪時提到"習近平"三個字，嚇得扭頭就走，日本網友諷刺可憐又不幸的人，無法自由表達言論。

中國新媒體"玉淵譚天"：「日本台灣交流協會，還給已有的媚日人士授勳。」

中日關係近期陷入僵局，中國官媒也開始操作，央視旗下新媒體24日，點名駐台的日台交流協會，稱日本砸下131億日圓，搞媚日宣傳，抹黑言論，外交部長林佳龍聽了直搖頭。

外交部長林佳龍：「戰狼式的語言，或比較粗暴一點的批評，我覺得這種指控太過情緒性，我們也不知道他在講什麼。」

中國抵制日本動作頻頻，儘管喊話暫勿赴日旅遊，仍有中國民眾"不聽勸"，在日本街頭巧遇媒體。

日本媒體vs.中國遊客：「（習近平主席呼籲民眾近期避免出國），（你知道嗎？），不知道不知道我不知道，（習近平主席），啊這個不講不講。」

中日兩國近來因日相高市早苗的"台灣有事"說，關係陷入僵局。（圖／民視新聞）原本大方受訪的遊客，聽到關鍵字"習近平"，笑容僵硬轉身落跑，日本網友開酸「來日本簡直冒著生命危險」、「一群可憐又不幸的人，無法表達言論」，相較中國民眾的窘境，台灣民眾能自由進出日本，卻仍有離奇言論，還自拍上網。

台灣民眾：「我是台灣人，是堂堂正正的中國台灣人，台灣是中國的領土，台灣問題的中國內政。」

用拗口的日文，反對日本干涉中國內政，底下網友怒嗆，應該取消他的台灣國籍，讓他成為堂堂正正的426，取消他台灣資格，好丟臉，怎麼不是拿中國護照，還不是貪圖台灣福利捨不得放棄。兩岸民眾在日本的言行，恰好形成對比。

中日兩國近來因日相高市早苗的"台灣有事"說，關係陷入僵局。（圖／民視新聞）民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱：「台灣的人民到日本有言論（自由）的國家，會講出他心裡的話，但是一個沒有言論自由的國家，像中國人民上海市民，縱使到了有言論自由的日本，聽到了關鍵字都不敢講話，因為怕回去會被清算，我想這就是一個有人權，有沒有民主有沒有法治國家的區別。」

中國頻頻出招恫嚇，對民主國家而言，恐怕只有更多反效果。

