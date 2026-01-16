中國官媒諷關稅「台灣噴掉275棟101」 周軒酸爆：他們真的盡力了

政治中心／倪譽瑋報導

中國官媒嘲諷台美關稅談判，周軒反酸「沒有點又硬要打」。（圖／翻攝自周軒臉書）

16日台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，《今日海峽》將此解讀為：台灣投資5000億美元換關稅，這些錢可以蓋101、鋪高鐵。政治工作者周軒反酸，《今日海峽》的說法是沒有點又硬要打，實際上台灣不需要那麼多101、高鐵「你可以看得出來他們真的是盡力了。」

台灣、美國關稅談定 5000億美元並非承諾投資

台美對等關稅談判16日進行總結會議，達成美國對台灣關稅調降為15％且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項目標。未來也預計透過「台灣模式」，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，被部分媒體扭曲成「台灣承諾5000億美元的投資」。

對於5000億美元的說法，前駐歐盟代表李淳解釋，台廠2500億美元，應為政府掌握企業實質投資規劃所得出的數字，實際為企業自主決定，無涉政府資金；信用擔保2500億美元，他分析政府實際要拿出的金額，應為1％至3％的準備金。

中國官媒《今日海峽》評：5000億可蓋高鐵 周軒反酸

不過中國官媒仍以《今日海峽》仍以5000億美元做文章，5000億投資換關稅15％，這些錢可以做什麼？報導舉出「275棟台北101、重鋪31次台灣高鐵全線。」

周軒對上述說法表示「今日海峽就是中共官媒，你可以看得出來他們真的是盡力了。」他提出，可以去問任何台灣人「我們需要那麼多棟101跟那麼多條高鐵要幹什麼？」這就是沒有點又硬要打的樣子。

