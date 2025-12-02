中國官媒轟台灣「剝奪中配參政權」！王丹傻眼：中共哪來的臉提參政2字

政治中心／黃韻璇報導

傅崐萁提案修《國籍法》。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）

日前國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，要讓中國籍配偶參政權不適用放棄國籍的規定引發外界質疑。民運人士王丹近日就發現，與此同時，中國官媒《新華網》也發文轟台灣剝奪中配參政權，讓他傻眼表示，「中共哪來的臉提『參政』兩字？」

王丹昨（2）日晚間在臉書發文，分享中國官媒《新華網》的報導連結，標題是「專家：剝奪陸配參政權揭露民進黨操弄『兩國論』的『台獨』本質」。王丹直言，中國新華網居然在醒目位置刊登文章，為在台灣的中配爭取參政權.，這不是「沒有最扯，只有更扯」嗎？

中國官媒《新華網》發文轟台灣剝奪中配參政權。（圖／翻攝自新華網）

王丹表示，中國自己國內的老百姓都沒有參政權，中共哪來的臉提「參政」兩字？怒轟中共應當先問問自己剝奪十幾億人的參政權，是不是犯下「反人類」罪吧。王丹也認為，可見「中配參政權」的問題，在中共那裡純粹就是統戰敘事的一部分，拿來當統戰的工具。

針對國民黨提案修改國籍法，放寬中配參政限制，使其不需放棄中國國籍。民進黨中國部日前就怒轟，「一國兩區」與修改《國籍法》，就是為中共鋪路，提到國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。

民進黨中國部日前指出，「一國兩區」與修改「國籍法」，就是為中共鋪路。（圖／中國事務部提供）

民進黨中國部表示，這兩起事件無意間拼湊出一個清楚輪廓：藍白不只在論述上向中共靠攏，更實際在制度上為中配參政鬆綁，逐步削弱台灣民主防線對威權滲透的防範作為。在中共明確將台灣界定為「敵對政權」的情況下，讓仍受中國政治與法律體系約束的人直接參與台灣政治運作，這已不是多元包容，而是國安自殺。

