中國官媒轟日在台協會「培養媚日人士」自家網友反酸：外語能力待加強

大陸中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗近日在國會的「台灣有事」相關答詢，引發中國強烈不滿，中國除了祭出反制措施，官媒近日突發布影片攻擊「日本台灣交流協會」，說該機構致力於培育台灣新生代「媚日」人士，結果被中國人留言指證翻譯錯誤。

中國官媒拍片轟「日本台灣交流協會」花錢養媚日人士。（圖／取自微博）

《玉淵譚天》是中國央視旗下的新媒體，日前他們在各大平台發出一則片長3分25秒的影片，表示他們發現一份調查資料，資料顯示台灣民眾最喜歡的國家是日本，而仔細追查後，發現這份資料來自「日本台灣交流協會」。

廣告 廣告

《玉淵譚天》開始回溯協會歷史，表示該協會是日本跟中國建交後，在台灣特別設立的「窗口」，2026年相關計畫書寫下工作核心內容，在於推進日台關係，《玉淵譚天》特地用黃底強調一行字，說協會「培育台灣新生代媚日人士」。

《玉淵譚天》聲稱，在研究相關預算數據後，他們發現，日本政府至少在3年前就撥出131億日元（約新台幣26.7億元）的預算「大搞媚日宣傳」，還授勛「媚日人士」，前駐日代表謝長廷特別被點名。而影片最後也不忘強調，中國外交部多次警告日本，若用武力介入台海局勢，必遭迎頭痛擊。

影片發布後吸引不少中國網友響應，轉發到X上嗆聲日本，不過也有中國網友理性吐槽，《玉淵譚天》稱培育台灣新生代媚日人士，但根據影片中出現的原文「当協会の各種ツールを総動員して新たな知日派育成」，應為「本協會將用各種方式，全力培育新一代『知日派』」，意思是了解或喜歡日本文化的人士，而非《玉淵譚天》所提的媚日，反被自家人認為外語能力有待加強。

日本砸131亿日元在台搞媚日宣传



据玉渊谭天，11月21日，台当局宣布全面解禁日本福岛“核食”，赖清德甚至吃日料作秀公开媚日。



从日本外务省的预算数据中发现，至少在3年以前，日本就已经专门拨款用于“推进日台关系”，在台湾地区培养媚日人士，大搞媚日宣传，拨出预算累计超过131亿日元。 — Eason Mao☢ (@KELMAND1) November 24, 2025

更多三立新聞網報導

預言中日關係「持續升溫」開戰機率曝 學者建議台灣可做1事

禁水產進口沒用！中國1習慣反成把柄 日專家揭「3大反制手段」

高市早苗「台灣有事」說過頭？日文老師分析原文揭真相：問題根源是它

挺台惹怒中國！高市早苗支持度最新民調一面倒 打破外界預測

