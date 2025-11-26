中國官媒重申確保不規模性返貧 未提防止規模性返鄉

（中央社台北26日電）中國農業農村部日前召開會議提到，要防止形成農民工「規模性返鄉、滯鄉」，引起質疑。官媒經濟日報（中國）今天發文說，要重點監測脫貧不穩定戶及邊緣易致貧戶，確保「不發生規模性返貧、致貧」，但未再提及「防止形成規模性返鄉、滯鄉」。

這篇在經濟日報頭版以「確保不發生規模性返貧致貧」為題、署名「金觀平」（意指「經濟日報觀察評論」）的文章說，牢牢守住「不發生規模性返貧、致貧」底線，是中國鄉村振興的底線任務。但當前守住「不發生規模性返貧、致貧底線」的工作，仍然艱鉅。

文章說，中國一些脫貧戶的發展基礎較為脆弱，容易因病、因災、因意外事故導致基本生活出現嚴重困難；一些脫貧地區、特別是原深度貧困縣摘帽（解除貧困縣列管）較晚，經濟社會發展基礎薄弱，容易發生返貧致貧現象。

這篇文章強調，守住「不發生規模性返貧、致貧」底線，需要中國社會各界共同努力，樹牢底線思維，持續壓實責任，繼續精準施策。要不斷健全防止返貧、致貧監測幫扶機制，堅持「中央統籌、省負總責、市縣鄉抓落實」工作機制，把防止返貧監測幫扶工作擺在突出位置，層層壓實各級各部門責任。

文章表示，要把「脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶」，以及因病、因災、因意外事故等剛性支出較大，或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難的家戶，列為重點監測對象。

這篇文章並提出，要實施「消費幫扶行動」，進一步發揮駐村幹部助推當地產業發展的作用。要積極促進脫貧勞動力穩崗就業，並促進脫貧人口「外出就業」和「就地就近就業」，著力穩定脫貧人口務工規模和務工收入。並助力脫貧地區培育一批新的經濟增長點。

11月13日，中國農業農村部在雲南省楚雄彝族自治州，召開「全國鄉村工匠培育暨脫貧人口務工就業『兩穩一防』工作會議」，要求繼續實施好「返鄉回流脫貧人口促就業」專項行動，「防止形成規模性返鄉、滯鄉」，並要加大重點地區、災區的就業幫扶工作力度，著力穩定脫貧人口的務工規模和務工收入。

其中，「防止形成規模性返鄉、滯鄉」一詞引起部分中國網友質疑。不少人表示，如今中國經濟疲弱，不少來自鄉村的農民工如今在城市裡面臨失業，只好返鄉。但官方這時提出「防止形成規模性返鄉、滯鄉」，是否要讓這些農民工無處可去？

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎日前分析，製造業和建築業是中國吸納農民工的兩大行業。但建築業因房地產業不振已難有工作機會，製造業因為機器人和人工智慧的出現產生排擠效應，至於住宿餐飲業則非常競爭。

彭澎認為，中國「整體經濟形勢不樂觀，民營企業發展不夠充分」，難以為龐大農民工在城市創造就業機會；而農民工返鄉後若長期無法賺錢，可能會產生潛在社會不穩定因素。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141126