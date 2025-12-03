中國官媒「幫中配爭取參政權」！王丹一句話反酸中共

政治中心／綜合報導

日前國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，要讓中國籍配偶參政權不適用放棄國籍規定的限制，引發國安疑慮，而中國民運人士王丹近日發現，中國官媒《新華網》竟試圖幫台灣中配爭取參政權，還將相關文章放在顯著位置，讓他直呼「沒有最扯，只有更扯」，並反酸中共哪來的臉提「參政」2個字。

中國官媒幫「中配爭取台灣參政權」！王丹反酸：中共哪來的臉提「這2字」

王丹貼出中國官媒《新華網》的新聞連結，發現竟幫台灣中配爭取參政權。（圖／翻攝自《新華網》）

王丹在社群平台發文指出，他貼出中國官媒《新華網》的新聞連結，發現官媒為了幫在台灣的中配爭取參政權，將文章刊登在網頁醒目的位置，讓他傻眼表示「這不是沒有最扯，只有更扯嗎？」。王丹狂酸中國自己國內都沒有參政權，中共哪來的臉提「參政」兩字？反嗆中共應當先問問自己剝奪十幾億人的參政權，是不是犯下「反人類」罪，根本就是與北京當局現在的民主價值產生巨大矛盾。王丹最後認為，可見「中配參政權」的問題，在中共那裡純粹就是統戰敘事的一部分，拿來當統戰的工具。

廣告 廣告

中國官媒幫「中配爭取台灣參政權」！王丹反酸：中共哪來的臉提「這2字」

王丹表示，中國自己都沒參政權了，竟還敢幫台灣中配爭取根本是犯下「反人類」罪。（圖／翻攝自王丹臉書）

朝野政黨近日為「中配參政」議題爭吵不休，針對之前有中國籍配偶，因國籍問題遭取消公職，國民黨團擬修法、使中配參政權不受《國籍法》規範，放寬參政限制，使其不需放棄中國國籍，此舉引發各界的輿論批評，民進黨中國部就怒轟「一國兩區」與修改《國籍法》，就是為中共鋪路，國民黨高喊「中華民國」背後卻是全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，痛批「這不是戰略模糊，而是政治詐術」。而國民黨這樣的修法提案，早在11月28日立法院會宣讀報告並交付委員會審查。

原文出處：中國官媒幫「中配爭取台灣參政權」！王丹反酸：中共哪來的臉提「這2字」

更多民視新聞報導

陳水扁讚「他」破魔咒特質！預言2026藍綠大選終局

馬英九批賴「害台灣陷準戰爭」！她揭「尷尬事蹟」打臉

歷史哥節目也收攤！本人曝原因：趙少康親自決定

