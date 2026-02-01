中國官媒：2026第1個月反腐 連打十虎

（中央社台北1日電）中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立被查落馬，震撼中國政壇。中新社報導，連同張、劉二人及中國應急管理部長王祥喜、前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁等人在內，中國2026年頭1個月就有10名現任及退休高官被查，「猛打十虎」。

根據報導，在中共中紀委、中國國家監委1月31日通報王祥喜被查後，今年以來中國官宣落馬的「中管幹部」已達8人，其中5人已經退休；加上張又俠、劉振立等2人，1個月內中國「猛打十虎」。

廣告 廣告

在此之前，2025年全年，經中共官方公開發布落馬被查的中管幹部，已達65人。

「中管幹部」意指任免權在中共中央、並由中共中央組織部備案管理的幹部，副部級以上的高級幹部均屬中管幹部。而部分重要單位的正廳級、副廳級幹部也屬中管幹部。

報導提到，2026年落馬的「十虎」中，除了軍方的張又俠、劉振立外，有來自「（腐敗）重點領域」的前中國核工業集團有限公司總經理顧軍；有曾「主政一方」的前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁。

至於「十虎」中的5名退休者，即包括前中國水利部原副部長田學斌、前中國國家林業和草原局長張建龍、前中共中央巡視組副組長楊宏勇等人。其中，田學斌是2026年「首虎」，張建龍已退休5年多，楊宏勇是中共紀檢系統「老兵」，還曾任中國國家監委駐哈爾濱電氣集團監察專員。

報導提到，「打虎」數據處於高檔，與「縱深推進反腐敗鬥爭」的策略密切相關。中共29屆中紀委五次全會在部署2026年反腐敗工作時強調「繼續起底清理」，點名金融、國企、能源等「重點領域」腐敗問題，並明確著重查處「關鍵少數」。

北京大學公共政策研究中心副主任莊德水表示，當前腐敗問題集中查處「不是越反越腐，而是越挖越深」。而今年地方政府開始換屆，新年一開始就查處一批高級幹部，可打消一些人可能存在的觀望、僥倖心理，具有「強大震懾作用」。（編輯：邱國強/）1150201