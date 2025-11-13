中國官宣：3D列印「極簡渦噴引擎」無人機單發飛行試驗完成

據介紹，該引擎採用了先進的3D列印製造技術，其中超過四分之三重量的零部件均以3D列印方式生產。 圖:翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 中國航發集團今（13）日宣布，由該集團自主研發的3D列印極簡渦噴引擎成功完成首次飛行試驗，這標誌著中國在3D列印引擎的工程應用領域取得重大突破。

據悉，這次試飛持續約30分鐘，最高飛行高度達6000公尺，最大飛行速度為0.75馬赫。在全過程中，引擎各項工作參數均表現穩定、無異常，圓滿完成了中國自主研製3D列印極簡渦噴引擎的首次單發飛行測試任務。

中國航發動研所總師辦主任米棟指出，這次單發飛行試驗的成功，證明該引擎在高空及複雜環境下的可靠性已獲得有效驗證，也驗證了引擎與飛行器之間的高度適配性。米棟表示，這項成果將可為巡飛彈、無人機、靶機等平台提供全新的動力解決方案，具有廣闊的應用前景。

據介紹，該引擎採用了先進的3D列印製造技術，其中超過四分之三重量的零部件均以3D列印方式生產。這不僅大幅減少了零件數量，還實現了輕量化與高性能化的設計目標，為未來更高飛行高度與更快飛行速度的試驗奠定了堅實基礎。

