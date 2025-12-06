中國官方公布外送平台標準 3巨頭價格戰後表支持

（中央社記者張淑伶上海6日電）在當前整治「內捲」的背景下，中國官方日前發布「外賣平台服務管理基本要求」，對外送領域的促銷亂象、成本轉嫁、商戶自主權受限等問題作出規範。已發動幾輪價格大戰的3大平台聲明，願執行此國家標準。

今年2月，京東加入中國外送平台分食大餅後，開啟幾輪強力補貼的餐飲外送競爭，甚至出現「零元奶茶」等現象。然而，隨著11月各家公司第3季財報公布，美團交出首次虧損的季度財報，阿里巴巴和京東的歸屬普通股東淨利潤年減幅度都逾50%。

澎湃新聞報導，前述3巨頭在第2、3季整體消耗接近人民幣800億元（約新台幣3500億元），主要用於各種補貼。復旦大學11月發布的一份報告也指出，歷經「外賣大戰」後，4萬餘家餐飲商戶普遍呈現「增量不增收」的狀態，也就是訂單增加，利潤卻下降。

中國「內捲」（無效益的競爭）之風從製造業吹到服務業，加上外送員權益問題層出不窮，市場監管總局12月4日發布推薦性國家標準「外賣平台服務管理基本要求」，其中對平台內商戶管理、平台收費與促銷行為、配送員權益保障、平台內爭議處理等4大問題做出細化規定。

新規對促銷行為作出規範：明確禁止平台透過流量傾斜、優先配送承諾等變相強迫商戶開展價格促銷；不得在自然搜索結果中優待參與促銷的商戶，也不得對未參與促銷的商戶實施搜索降權、流量限制等不利操作；針對價格促銷，要求平台促銷不得向商戶轉嫁成本等。

此外，有些商家沒有餐廳廚房或已經倒閉卻依然活躍在平台上，針對這些「幽靈外賣」，新規認為商戶入駐平台應提供帶有門店定位的「一鏡到底」影片。

在外送員權益方面，限定每人每天接單時長原則上不超過8小時，接單時長達到8小時後，應向其發出是否繼續接單提示。外送員連續接單超4小時停止推送訂單20分鐘。配送員原則上每週至少有1日休息時間，配送員可自行決定是否休息。

北京日報報導，4日晚間至5日，淘寶閃購（原「餓了麼」）、美團、京東外賣相繼發布自願執行上述推薦性國家標準的聲明。它們表示，機持續優化平台規則，保障配送員、消費者和商戶各方權益，維護公平有序的市場環境。（編輯：周慧盈）1141206