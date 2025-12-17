中國官方呼籲「避免訪日」影響有限 訪日外國人破3900萬人次創新高

日本政府今（17）日公布統計指出，2025年1至11月訪日外國人客數（推計值）為3906萬5600人，較去年同期增加17%，已在11個月內超越2024年全年創下的3687萬人紀錄，刷新歷史新高。

根據觀光廳與日本政府觀光局（JNTO）資料，11月單月訪日外國人客數約351萬8000人，較2024年11月增加30萬人以上，創下歷年11月新高。統計顯示，紅葉季進入後半，加上歐、美與澳洲旅客需求增溫，是推升11月人數的重要背景。

同時，日圓持續走貶成為吸引外國旅客的重要因素之一，成功吸納來自亞洲市場的訪日需求，使今年累計人數持續攀升。2025年全年訪日外國人客數，預計將首度突破4000萬人。

另一方面，日媒報導，中國政府自11月中旬起呼籲民眾避免前往日本。不過，相關影響方面，依照目前來看，儘管中國旅客的成長幅度出現放緩，但與去年相比，訪日中國旅客人數仍呈增加趨勢，現階段影響仍屬有限。

此外，在旅客動向方面，民間數據亦顯示訪日客活動範圍持續擴大。導航服務業者NAVITIME JAPAN分析其訪日外國人專用App使用情況指出，近一年入境機場增幅方面，亞洲旅客以靜岡機場居首，歐美與澳洲旅客則以那霸機場增幅最高；國內線使用則以東京（羽田、成田）與新千歲機場之間的航線最為集中，顯示北海道、沖繩等地方目的地對訪日客的吸引力持續升溫。

