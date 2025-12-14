中國官方宣布加強商務金融協調 大力提振消費

（中央社台北14日電）中共中央經濟工作會議提出要「深入實施提振消費專項行動」後，中國商務部、中國人民銀行、中國金融監管總局今天聯合發布通知，宣布將「加強商務和金融協同，更大力度提振消費」。其中包括加速推動個人消費貸款業務發展，推動金融機構走進超商賣場等內容。

新華社報導，這項「關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知」提到，這項通知是為了強化商務和金融系統協作，引導金融機構聚焦消費重點領域加大支持力度，助力提振和擴大消費而提出。

根據報導，這項通知分為3大方面，一是深化商務和金融系統協作，二是加大消費重點領域金融支持，三是擴大「政金企」（政治、金融與企業）對接合作，共提出11條政策措施。

這些政策措施包括，要加強大宗耐用消費品、數位產品等消費金融服務，挖掘商品消費升級潛能；推動金融機構與平台、重點商戶合作，走進超商賣場，完善分期付款、信用卡、手機銀行、數位人民幣等產品服務模式，更好地滿足消費者換新需求。

此外還包括，根據客戶還款能力和信用情況，合理確定貸款發放比例、期限和利率，落實好個人消費貸款額度、期限、利率差異化政策，加快推動個人消費貸款業務發展。

同時，要適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金；加強金融機構與內外貿一體化重點企業和平台對接，提供境內外交易撮合服務，完善跨境供應鏈融資模式，支持更多企業內外貿一體化經營，擴大內貿險承保規模，支持更多優質外貿產品進入國內市場。

根據報導，中國商務部財務司負責官員解讀，這項通知將推動地方有關部門加強溝通交流和分工協作，鼓勵有條件的地方健全溝通合作機制，強化財政資金、信貸資金與社會資本等合力，細化落實具體實施細則，共同打好「政策組合拳」（相關政策及配套措施）。

官員說，這項通知鼓勵金融機構圍繞升級商品消費、擴大服務消費、培育新型消費、創新多元化消費場景、助力消費幫扶等5大重點領域，優化金融產品服務，推動供需兩端強化對接，提高對商品和服務消費的適配性，因地制宜推動新型消費發展，支持消費新業態新模式新場景建設，落實落細各項金融支持舉措。

官員提到，通知也鼓勵發揮「政金企」擴展消費合力，開展「多層次、多管道、多樣化」的促消費活動和資訊共享，做好精準對接服務，用足用好相關政策紅利，更好滿足相關經營主體（業者）和消費者需求。（編輯：邱國強/唐佩君）1141214