中國官方帳號批日本首相語言激烈 胡錫進：不妥

（中央社記者呂佳蓉北京24日電）日中關係近來僵局未能緩解。前環球時報總編輯胡錫進昨晚在微博發文表示，中國的一些個別官方帳號批評日相高市早苗的激烈語言不妥當，並認為官方帳號應嚴謹用詞，才更符合國家利益。

日本首相高市早苗日前在國會表示，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，中國對此番言論強烈不滿，並以鋪天蓋地的文攻進行反日宣傳。

比如，中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」12日發文稱，「『高市』變成了『搞事』」，並稱「『搞事』早苗不要『滿嘴噴糞』」，並質問「莫非她的腦袋被驢踢了？」中共解放軍報16日也發文聲稱，如果武力介入台海局勢，日本全國都有淪為戰場的風險。

中國官媒光明日報21日發文表示，流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的「挑釁」，「每月無償多加五個班」，遭到中國網民批評是「低級紅高級黑」。

胡錫進昨天在微博上發文表示，當前的對日鬥爭堅定、有力，但個別有官方標識的帳號批高市早苗並警告日本右翼時，使用了容易產生不符合實際情況聯想的激烈語言，「我認為這不妥」，並稱官方帳號應盡量使用準確的語言，傳遞真實訊息。

胡錫進又稱，如果有的官方帳號製造不切實際的預期，對中國社會可能產生的誤導，就會大於對日方能夠產生的震懾。當前的對日鬥爭很重要，如果有的訊息誇大，虛浮，實際效果就不是對這場鬥爭的支持貢獻，而可能成為干擾，甚至產生「低級紅高級黑」的作用。

胡錫進最後稱，「個人賬（帳）號話說多重都問題不大，因為我們對高市早苗的憤怒是真實的。但是每一個官方賬（帳）號都應當更加嚴謹。這更符合國家利益。」

該文發出後，許多中國網友支持胡錫進的言論，認為說得中肯，並稱中國要有定力，做好長期鬥爭的準備。不過，也有小粉紅認為，「為什麼要對日本人紳士？」、「對日本說多重的話都不過分」。

然而，日中關係惡化，中國民間反日輿論不減。中國官媒央視主持人白岩松在一檔節目上評論，因為高市的言論，使本來就脆弱又不怎麼樣的中日關係大踏步的向後退。「台灣沒什麼事兒，但是日本倒是真有事兒了，她（高市）肯定要為此付出極大的代價」。

白岩松還說，「她（高市）真的不知道現在日本有幾斤幾兩，話很大，能幹的事兒很少很小，過把嘴癮之後只能打自己的臉」。白岩松的「台灣沒什麼事、日本真有事了」這句話衝上微博熱搜榜，位居一、二，許多中國網友一面倒支持這番言論。（編輯：陳鎧妤）1141124