中國官方批評「境外遊戲」分割西藏領土扭曲歷史，當地網友：吃飽沒事做

中國國家安全部在最近上傳影片示警，指出「境外遊戲」已經成為國家安全的潛在風險，並特別點名某款「境外二戰模擬遊戲」嚴重扭曲歷史。文中指稱該遊戲將「西藏」列為「英屬印度」的「核心領土」，被當局認定是意圖抹黑中國形象、植入錯誤歷史觀念，進而威脅文化安全。雖然官方完全沒有提到遊戲名稱，但根據描述內容，網友也推測所謂的「境外遊戲」就是知名戰略遊戲《鋼鐵雄心IV》（Hearts of Iron IV）及其相關 DLC 擴充內容，也被一些中國網友吐槽：「吃飽沒事做」

DLC 爭議是今年 2 月的事情。（圖源：Hearts of Iron IV）

中國國安部官方表示，雖然遊戲主要功能為娛樂消遣，讓玩家體驗不同時空的人生，但有少數境外敵對勢力企圖將此領域轉變為傳遞政治偏見、散播謠言、抹黑中國是施暴者，甚至是滲透策反的溫床，呼籲民眾對此類「數位疆土」的安全威脅應予以高度重視。甚至出現將台灣從中國版圖中劃分出去的情況，被當局認定為蓄意混淆是非、踐踏國家主權紅線的行為。

針對官方突然的批評，中國當地網友也出現了不同的反應。部分中國玩家確實對遊戲中涉及領土爭議的設定感到不滿；然而，也有大量網友對於國安部大動作針對一款遊戲感到不以為然，在中國社群平台上吐槽官方根本是「吃飽沒事做」，認為這只是遊戲機制的歷史模擬，允許玩家開創出不同的歷史路線。甚至《鋼鐵雄心IV》的 DLC 爭議已經 9 個多月以前的事情，官方也被笑稱根本是慢了很多拍。