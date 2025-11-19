中國官方抵制赴日旅遊 3天退機票54萬張！中籍航班佔8成

即時中心／徐子為報導



中國官方抵制赴日旅遊，自本月15日推出赴日航線免費退改票後，據中國媒體報導，截至昨（18）日，機票訂單總量已減少54.3萬張，航班載客率也比上週下滑12.3個百分點；航班取消率為13.4%，為近5天以來最高值。





日本首相高市早苗日前在國會備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中方強烈不滿。



中國外交部、教育部、文旅部先後提醒中國公民近期謹慎赴日後，國內航空公司15日陸續發布赴日航線免費退改簽通知，免費退票時間截至12月31日。中國多家大型旅行社也暫停銷售日本旅遊行程，即使已報名並付款，旅行社也全額退款。



中媒《第一財經》報導引述民航業內人士消息來源，截至18日，中國赴日機票訂單總量比15日減少54.3萬張；以11月16日為例，訂單取消數量是新預訂量的27倍。



中國民航業內人士指出，這其中，赴東京的訂單取消相對較少，取消的重點在大阪和其他日本二線城市，顯示退票的客群以休閒旅遊客為主。



另個中媒《新華財經》則是引用旅行平台「航班管家」監測數據，指出最近3天赴日旅客量和平均載客率持續下滑，在運力持續減少之下，18日的載客率比上週下滑12.3個百分點，旅客量也比上週下滑10.8%。



從航班量來看，截至今天暫未出現大範圍取消，但18日航班取消率為13.4%，為近5天以來最高值。



中日兩國航線主要承運航空公司有23家，其中，中國籍航空公司17家，運力約占8成。





