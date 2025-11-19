中國官方抵制赴日旅遊 3天退票54萬張

（中央社台北19日電）中國官方抵制赴日旅遊，15日推出赴日航線免費退改票後，據陸媒報導，截至18日機票訂單總量已減少54.3萬張，航班載客率也比上週下滑12.3個百分點；航班取消率為13.4%，為近5天以來最高值。

中國外交部、教育部、文旅部先後提醒中國公民近期謹慎赴日後，國內航空公司15日陸續發布赴日航線免費退改簽通知，免費退票時間截至12月31日。中國多家大型旅行社也暫停銷售日本旅遊行程，即使已報名並付款，旅行社也全額退款。

第一財經今天報導引述民航業內人士李瀚明表示，根據他掌握的最近幾天國內航空公司赴日機票預訂資料，截至18日的機票訂單總量比15日減少54.3萬張；以11月16日為例，訂單取消數量是新預訂量的27倍。

李瀚明指出，這其中到東京的訂單取消相對較少，取消的重點在大阪和其他日本二線城市，顯示退票的客群以休閒旅遊客為主。

新華財經報導，旅行平台「航班管家」監測顯示，最近3天赴日旅客量和平均載客率持續下滑，在運力持續減少之下，18日的載客率比上週下滑12.3個百分點，旅客量也比上週下滑10.8%。

從航班量來看，截至今天暫未出現大範圍取消，但18日航班取消率為13.4%，為近5天以來最高值。

報導提到，受到10月26日起民航換季及市場因素影響，中國大陸往返日本航班量下滑，2025年第45週（11月3日至11月9日）航班量1189班次，恢復率（較2019年疫情前同期）為82.9%，比第40週下滑14.5%。

中日航線主要承運航空公司有23家，其中，中國航空公司17家，運力約占8成。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141119