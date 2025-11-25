中國官方拍片「不去日本的10大理由」！大票網笑翻：不是在反串？

生活中心／張尚辰報導

中國官方拍片呼籲民眾勿前往日本旅遊。（圖／翻攝自TikTok）

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程。就有網友發出中國拍影片，列出「不去日本的10大理由」，以此來阻止民眾赴日，貼文曝光後立刻引發熱議，更有不少網友看完後笑稱，「確定這不是在反串？」

中國官方列出10大原因，最後以一句「中國人很乖，咱們不去」結尾。（圖／翻攝自TikTok）

有網友在PTT上以「中國公布『十大別去日本理由』」為題發文，截圖影片中中國官方宣稱不適合前往日本旅遊的原因，包括「治安很爛，旅行風險高」、「電信詐騙很多，而且專騙中國人」、「爬富士山可能會莫名其妙失聯」、「鐵軌打卡『拿命賭僥倖』」、「地震、暴風雨說來就來」、「沒健保看病很貴」、「花錢如流水」、「花錢買罪受」、「安全永遠比打卡重要」，最後結尾時還補上，「中國人很乖，咱們不去」。

貼文曝光後，不少網友留言，「看到第一條就關掉了」、「去的理由，沒有中國人」、「確定這不是在反串」、「日本比中國安全多了吧，光食安屌打」、「謝謝中國人放過日本觀光產業，不要再去了」、「這十條我還以為是指韭菜國」。

回顧整起事件，日本首相高市早苗針對「台灣有事」表態力挺台灣，稱台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，此事遭中國駐大阪總領事薛劍嗆聲，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，中日外交關係受到嚴重影響。

中國採取一連串報復措施，其中還發布旅遊警示，呼籲公民暫時勿前往日本，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，取消量已高達54萬件。

