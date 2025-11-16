中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款

（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反應。多家中國籍航空公司，包括國航、南航、東航、廈航及川航等，隨後宣布針對符合條件的日本航線提供免費退改服務，不少民眾也在網路上分享成功退票的經驗，顯示政策已在短時間內掀起一波退票潮。

根據中國媒體報導，多名旅客表示，透過攜程平台購買的赴日機票已順利退票，退款頁面清楚標示航空公司啟動「日本航線客票特殊處置方案」，因此免收退票費用。攜程客服也證實，確實存在特殊規則，但需符合特定出發日期與航線範圍，並非所有航空公司都提供免費退改，目前僅限中國多家航司採取此政策。

示意圖／避免前往日本！中國官方一聲令下出現大批退票名單。（擷取自 免費圖庫Pixaby）

另一個訂票平台飛豬的客服則說明，只要屬於日本航線，退票原因中都會出現「因日本航線影響特殊退票」字樣，但能否成功仍需依照各航空公司規定審核。有旅客反映，雖然在飛豗平台可選擇特殊退票選項，但系統仍顯示需等待航司確認，暫時無法即刻退款。

也有旅客遇到較尷尬的情況。有人在促銷期間購買了全日空11月底出發的行程，花費近萬元人民幣，但由於日方航空公司並未跟進中國航司的退票政策，平台告知機票需等待航空公司回覆，而已預訂的住宿則完全無法取消，只能照原計畫出行。

中國外交部發布提醒的背景，是不滿日本首相高市早苗日前的涉台言論，認為已嚴重破壞中日交流氛圍，並稱在日中國公民的安全恐面臨較大風險，因此要求民眾近期避免前往日本，已在當地者則需提高警覺並留意治安情勢。

日本對中國觀光市場向來高度依賴。根據日本國家旅遊局統計，2024年全年訪日的中國旅客達698萬人次，比前一年大幅成長，僅次於韓國。如今兩國關係緊張升溫，外界正關注這波官方提醒與退票潮是否將對中國赴日旅遊造成實質衝擊。

