中國客不來了？日本商家淡化外交爭端對旅遊業影響
法新社今天(25日)報導，自從北京因為外交爭端發布旅遊警告後，東京的店家發現中國客的人數減少了，但是他們對此並沒有過度擔憂。
自從日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)這個月發表有關台灣的言論後，北京與東京關係持續惡化，引發了對於高級精品店、麵食餐館和飯店等遊客消費場所受到影響的憂心。
但東京的商家大致上對此蠻不在乎。
東京首飾店的經理伊藤(Shiina Ito)表示，「雖然中國客人變少，但日本顧客來店裡倒是變得容易些了，所以我們的銷售並沒有真的下滑」。
在她位於東京傳統的淺草區(Asakusa)的店舖，中國客通常佔了她半數的客人。日本的許多旅遊與零售商店非常仰賴中國遊客，從壽司到護膚產品的各式商品，他們的平均消費要高於其他外國觀光客。
在某些飯店、設計師服飾店甚至是藥局，都備有能說中文的店員，百貨公司也常有中文標誌。
位於東京高檔的銀座區(Ginza)、在Instagram享有人氣的烏龍麵店經理山本(Yuki Yamamoto)表示，在中國警告公民不要到日本之後，這幾天來他並未注意到在銷售上有任何立即影響。
山本表示，「我認為沒有出現任何突然的、大幅度的變化」，儘管他估計，平時的情況下在店門口排隊的顧客中約有半數是中國人。「當然，如果客人變少了對店家是失望的。但日本客還是經常來，所以我們並沒有過於擔心」。
中國是日本最大的觀光客來源國，根據日本官方數據指出，今年前9個月的中國遊客就將近有750萬人次，佔所有外國旅客的四分之一。在日圓疲軟的吸引下，他們第三季的消費相當於37億美元。
日本政府觀光局(JNTO)表示，去年每位中國遊客的平均消費要比其他遊客高出22%。
然而，全球去年造訪日本的創紀錄3,680萬人次遊客，也引發觀光公害(overtourism，又譯超限旅遊)對民眾日常生活影響的擔憂。
經濟威懾
高市首相7日暗示，東京可能會對任何針對台灣的攻擊進行軍事干預。
在這之後，北京就建議中國公民避免前往日本旅行，零售和觀光類股隨即大跌，其中多數尚未恢復失土。
日本鷹派的經濟安全保障大臣小野田紀美(Kimi Onoda)對此警告，「對於一個只要遇到不滿就會立刻採取經濟手段威嚇的國家過度依賴，是一種風險」，對日本的供應鏈及觀光過度依賴中國表達出危機感。
她表示，「不只是對供應鏈構成風險，也是對旅遊業的風險」。
上海一家旅行社的經理吳衛國(Wu Weiguo，音譯)表示，影響最大的是在團客。他有90%的客戶都要求針對計劃中的日本之行退費。
但日本政府觀光局的統計指出，去年到日本旅遊的中國客，只有大約12%是跟團
日本國土交通大臣金子恭之(Yasushi Kaneko)則表示，其他國家的赴日人數也在增加，不需過於在意。
需要時間
然而，嚴重依賴中國客的日本飯店業正感受到影響。日本蒲郡飯店(Gamagori Hotel)的經營者竹內(Keiko Takeuchi)表示，中國旅行社的取消訂單接踵而至，「我們約有50%到60%的客源來自中國」。
她擔憂的說，「我希望情勢儘快平息，但看來還需要時間」。
北京則已表明對高市首相的憤怒，並召見了日本駐中國大使。根據中國官媒報導，至少2部日本電影的上映也被推遲。
但中國旅行社的吳衛國表示，這場爭端並不會阻止遊客想去東京。「他們認為服務品質很高，購物價格也很合理」。「中國人仍然會想去日本玩」。
