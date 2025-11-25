中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多

北海道店家坦言不受影響，反而有明顯感受到台灣人變多。（翻攝自YouTube頻道@stv9721）

日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。

根據《STVニュース北海道》報導，札幌市豐平區的羊之丘展望台舉辦「免費烤地瓜」活動，上午一開放就吸引長長隊伍，不少遊客直呼：「能免費吃到一整條太驚喜」。

展望台業者坦言，目前最大的不確定因素，就是原本固定前來的中國遊客未來是否會減少，「仍有些擔心」。

函館朝市：中國客減不減都無妨 台灣旅客撐起人氣

但在知名的函館朝市，現場依舊熱鬧不減。商家接受日媒訪問時直言：「幾乎沒有受到影響。我們本來就不只靠中國客，現在各國觀光客都有。」

不少店家更提到，台灣旅客明顯增加，生意狀況依然「OK」，「我們個人是完全沒問題，台灣客人很多」「生意很好」，來自台灣的觀光客更向鏡頭開心喊：「日本 very good！」

白金青池仍擠滿人潮 日本遊客反感：太多人、飯店太貴

另一邊，風景優美的白金青池，在晴朗天氣加持下依然湧入各地遊客。然而，這裡原本就面臨「過度觀光（Overtourism）」問題，不少日本民眾反倒希望遊客少一點，「我覺得人不要太多比較好」「到哪都飯店漲翻天，我們都減少出遊了」「觀光客多有好處，但壞處也不少。」

中國限制影響仍待觀察 北海道景點反應不一

中國政府日前因不滿日本在「台海情勢」上的國會答覆，呼籲國民暫緩赴日旅遊。雖然目前北海道部分景點感受不深，但業者普遍認為，是否會出現長期衝擊仍需觀察。

整體而言，函館等地因旅客來源多元、台灣旅客增多，影響較小；但美瑛町等熱門景點則持續面臨人潮壓力，反映出當地過度觀光問題依舊待解。

