中國客不來沒在怕！日本旅遊業者曝心聲

中日關係近期急速惡化，起因於日本首相高市早苗發表「台灣有事可能構成日本存亡危機」的言論。中國外交部隨即發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」。根據《南華早報》引述航空分析師指出，自11月15日起，中國航空公司約有49萬1000張赴日機票遭到取消，其中以上海出發的航班退票比例最高，損失金額達數十億人民幣。

距離中國發布旅遊提醒已超過10天，日本媒體實地走訪北海道主要觀光景點發現，在「勤勞感謝日」3連休期間，札幌市豐平區「羊之丘展望台」依舊人潮洶湧。展望台副主管齋藤圭介坦言，確實擔心未來中國觀光客減少的狀況。

廣告 廣告

函館朝市業者則表示生意幾乎未受影響。當地商家指出，疫情前就不是只靠中國客人，原本就有來自世界各地的觀光客。更有業者強調「我們有很多來自台灣的顧客」，並笑著表示生意狀況「OK的」。記者實地採訪發現，許多台灣遊客在市場拍照購物，受訪旅客熱情回應「日本真的很棒」。

旅日達人林氏璧分析，中國旅客占訪日遊客約23%，若以100人計算，拿掉23個中國人，街上還有77個人，加上本地人，很難看到全空景象。但在東京、大阪、京都等中國旅客比例高的地區，感受可能較明顯。他也發現部分地區房價確實鬆動，12月初東京池袋每人每晚約3172至5900日圓的房價「確實有點甜」。

與此同時，大量陸客改飛南韓旅遊，卻接連傳出脫序行為。濟州島街頭一名疑似中國籍小孩被目擊當街大便，陪同女性未加制止。另有滿背刺青男子裸著上半身在濟州島夜市逛街，這種被稱為「北京比基尼」的穿著早在2008年北京奧運時期就被視為不文明行為。更有中國觀光客在濟州便利商店留下大量垃圾。

這些行為引發南韓網友強烈不滿，網路上掀起「厭中潮」。南韓網友紛紛留言「韓國其實也沒什麼好看的，拜託不要來」、「只歡迎有禮貌的觀光客」。依照南韓「輕犯罪處罰法」規定，在公共場所隨地大小便可處10萬韓元以下罰金，約相當於2100元新台幣。有南韓網友更直言，乾脆也來學日本說「台灣有事」，顯示當地民眾對不文明行為的強烈反感。

更多品觀點報導

王義川自稱「台灣國立委」惹議 梁文傑:他是中華民國立委 個人語言風格尊重

冬遊日本怎麼穿！旅日達人警告：洋蔥式穿法讓你熱到崩潰

