中國客不來「中文消失了」！京都人狂喜。

中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事論」，呼籲中國人民不要到日本旅遊留學，並取消10多個來往中國與日本的航班。目前該政策已上路1週，日本店家對於該政策所帶來的影響，反應大不同，但對於京都人來說，卻是一大「喜訊」。

東京觀光區業者 憂明年農曆春節帶來衝擊

據《集英社ONLINE》報導，東京築地、淺草等觀光客聚集的地區，不少店家反應，的確「已經1星期沒聽到中文了」。有店家表示，由於現在是旅遊淡季，所以中國客不來，對商家的影響不大，但如果明年旺季到來的話，狀況可能就不一樣了。另外在淺草拉人力車的B先生也說，以前聽到大聲講話的，就知道是中國客來了，但這一週的旅客，的確明顯減少。

還有餐飲店的D老闆稱，他的客人有7-8成都是中國人，雖然目前因為淡季的關係，業績暫時不受影響。但如果這樣的狀況還持續下去，等到旺季來臨時，尤其明年中國農曆春節到來時，可能受到的衝擊就非同小可了。另一家鰻魚餐廳的女員工也說，餐廳內60%-70%都是外國遊客來光顧，包括來自歐洲、美國和中國。過去一週，顧客數量明顯下降，中國顧客可能少了一半。不過目前其他外國遊客也消費額也很高，所以影響不大，但當旺季到來時，可能就要考慮應對措施了。

京都在地人叫好

不過對於京都在地人來說，中國客不來，對他們來說是「喜訊」。就有一名F主婦稱，京都的外國遊客實在太多，影響在地人的生活，例如攜帶大量又大型的行李上公車，造成京都居民的不便。F主婦說，京都人只有在新冠疫情期間能喘口氣，但現在又回到旅遊惡夢時期，而且狀況還比疫情前還更糟糕。

F主婦表示，目前有感受到，亞洲遊客的比例下降，但整體個觀光客人數還是很多，「我依然還是很難擠上公車」。F主婦說，如果遊客增加，只是對部分旅遊業者有利，對當地居民來說根本沒有任何好處。



