中國客不來！日本燒肉名店喊「撐不住」 1細節曝真相

日本一間知名燒肉店在社群平台上發文「求助」。（示意圖／翻攝自pexels）





日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中方不滿，呼籲中國民眾暫緩日本旅遊，並取消多班次前往日本的航班，日本一間知名燒肉店在社群平台上發文「求助」，表示自己快撐不下去，但照片中一處細節卻引發熱議。

日本大分縣別府市經營54年的「別府燒肉春香苑」在社群平台X（原推特）發文表示「中國觀光客消失了，快撐不下去了，誰來幫幫我啊！明天我們店休一天！」，不過背景中的單日接待人數高達98組，一共227人，生意非常好。

貼文一出迅速引發討論，有網友為店家翻譯，表示店家的意思應該是：「中國遊客已經沒有了，但我還是忙得快要暈倒了。救命啊！我明天請假休息一下」。店家也在留言區致歉，表示這是反串的貼文。

這篇貼文引發繞烈討論，累計1300萬次觀看、1600次留言，以及超過2萬次按讚，許多日本網友回應「旅遊業即使沒有中國人也能生存下去」、「即使沒有中國顧客，這也很受歡迎！」、「哈哈，這算不算一種反向計算？」、「救我...明天居然要休息一天」、「我真的很想去哈哈」。

