中國客不去日本 台網驚喜「飯店降價了」！跨年重訂立馬省2000

隨著不少中國旅客取消赴日旅遊，有網友發現部分當地飯店出現降價。圖為今年3月日本東京淺草寺前觀光人潮。路透社



日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，呼籲民眾停止前往旅遊，掀起機票、住宿退訂潮。有網友意外發現，近期日本住宿降價，免費取消再重訂省下數千元。旅日達人分析，這樣的變動多是在中國旅客常入住的旅館。

「你有感覺日本的住宿最近有降價嗎？」旅日達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，這幾天看到大家在討論日本旅遊降價的事情，但也有人說好像沒有降價。

他猜測，降不降價取決於旅館客源，如果原本有很多中國客入住，既然到年底可能至少54萬張機票取消，釋出空房，當然房價會有所變動，如果旅館的中國客佔比不高，可能就不太有影響。

廣告 廣告

再來入住日期也會有影響，如果日期接近時，有大量空房釋出，當然只好降價求售，如果是明年以後，可能就沒有這麼急著調降。

他自己查價後，發現東京池袋每人每晚3172至5900日圓，價格算是有點甜，上野、銀座和淺草價錢也有點鬆動，不過新宿還是蠻貴的。

有網友在留言分享，「福岡天神日航，一樣的房型，一天少了1000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」、「12／31去名古屋跨年房價原本兩晚訂5800，後來中日關係影響看到房價變兩晚3800多立馬取消重訂！」、「品川降滿多的，四月三個晚上差台幣3800」、「京都2晚17000降到14000，不過今天看已回升到16000」。

更多太報報導

全球爆首例人類H5N5禽流感 石崇良：出國避免「這件事」

吃鍋空燒「鍋底焦黑」被請進廚房自己刷 高中生發文抱怨反遭網批「活該」

把握好天氣！本週「斷崖式降溫」急凍10度 最低溫是這天