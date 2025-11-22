中國客不去「日本住宿降價」？達人點名東京3地區 一票驚：重訂省超多
生活中心／許智超報導
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，相關事件持續延燒，這也讓許多台灣網友發現，最近日本住宿出現降價。對此，旅日達人林氏璧分析價格下滑的原因，指東京3個熱門地點似乎出現「價格鬆動」跡象，貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。
林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，這幾天在社群中有看到滿多朋友討論，發現近期要去日本入住的旅館，有些有一定程度的降價，就很開心的取消重新訂了新價錢，前提當然是可以免費取消，但也有朋友說好像沒什麼降價。
林氏璧猜測，旅館是否降價，關鍵在該旅館原本是否有大量中國旅客會入住，因最近中國赴日航班大規模取消，一直到年底可能至少有54萬張機票取消，導致旅館釋出不少空房，那房價自然就會有所變動，但若那間旅館原本就非中國旅客為主，價格可能就不太會變動。
林氏璧指出，另一個關鍵則是入住的日期，如果是近期、短期內的住宿，飯店有大量空房釋出的話，當然只好降價求售，不過如果是明年以後，旅館可能就沒有這麼著急調整價錢。
林氏璧以12月1至2日、兩人入住為例，查詢東京池袋一帶三星級旅館，發現每人每晚只需3172至5900日圓（約新台幣636至1182元），「這個價錢好像有一點甜耶」。另外他提到，新宿區的價格仍居高不下，但上野、銀座、淺草等熱門地區似乎也出現「價格鬆動」跡象。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「一樣的房型，一天少了1000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」、「12/31去名古屋跨年房價原本兩晚訂5800，後來中日關係影響，看到房價變兩晚3800多，立馬取消重訂！有省到」、「品川降滿多的，4月三個晚上差台幣3800」、「橫濱12月初，每晚大概差了1萬日幣……馬上退掉重訂」。
不過，也有不少人回報，「12月大阪反而有漲價」、「1月要去，目前訂的感覺還沒有差很多」、「在找聖誕節的酒店，不覺得價格有下跌」、「沒降，而且還變貴」、「有關注明年2月大阪難波，沒感覺到有降價」、「真的，好像沒感受到降價」。
更多三立新聞網報導
中國致函聯合國：日本武力介入台海 將行使自衛權
TWICE連唱2天！粉絲排整晚等釋票 商圈「藍燈」加入應援
中國人不買？習近平狂出百本「國家寶典」 遭爆堆灰塵、打1折沒人理
高市挺台惹怒中國！早稻田教授揭「唯一解法」：若開戰日本必敗
其他人也在看
中赴日54萬張機票遭取消！網曝日本現況：中國人真的變少
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，取消量已高達54萬件。對此，財經網美胡采蘋好奇日本當地的現況，於是發文詢問過去一週有前往日本旅遊的民眾，當地的現況如何？貼文發出後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
日本住宿狂降價！旅日達人點名「3大熱區」一票人點頭
生活中心／張予柔報導日本首相高市早苗近期在國會表態「台灣有事就是日本有事」，此言論不僅引發中日關係緊張，也在旅遊市場掀起波瀾。中國政府先呼籲民眾勿赴日旅遊，導致多數旅行團及自由行旅客退訂行程，又宣布暫停進口日本水產品，這也讓台灣網友注意到，日本部分地區的住宿價格出現波動。對此，旅日達人林氏璧也分析了價格下滑的原因。民視 ・ 14 小時前
出發前兩天「熊出沒」日本團遭取消 26人控遭詐百萬
出發前兩天「熊出沒」日本團遭取消 26人控遭詐百萬EBC東森新聞 ・ 19 小時前
福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議
日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...聯合新聞網 ・ 22 小時前
出發前1天扯「日本有熊」取消行程！基隆26退休族被騙97萬 連前議員都受害
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導基隆一群退休民眾慘遭旅遊詐騙，報名11月初出發的日本東北楓紅團，提前繳清團費、滿心期待出遊，卻在出發前一天被告知因「...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
大苑子董事長道歉 長壽天然農場：今年不賣石虎柳丁給大苑子
手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，大苑子董事長親自到果園道歉，農場也願意相信不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會；有人說他們被花錢買通，但今年農場不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 1 天前
點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」
何謂「拜金女」？過往有網友列出7大超誇張定義，如今隨著熱議話題持續演變，2人份鹹酥雞365元、訂閱單人Netflix、不看平日6折的電影、衛生紙用四層舒潔、看演唱會追星、原價食品等全被新增在列表中，「超低標準」讓不少網友大開眼界，直呼是「霸道羅漢腳」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
子瑜等10年終回台開唱母吐心聲 昔談黃安「1句話見高EQ」
韓國女團TWICE等了10年，今(22日)、明(23日)兩天將在高雄世運主場館開唱，昨除了生病告假的彩瑛之外，其他7位成員先抵達台灣，台灣女孩周子瑜晚成員一步，獨自從日本飛來台灣。而一路支持女兒圓星夢的黃燕玲近日在自己YT頻道上傳影片表示，「這段十年真的不容易」，並感謝粉絲一路的支持，「你們的聲音子瑜都有聽到」。中時新聞網 ・ 18 小時前
台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光
花蓮監獄人員日前巡邏發現，有無人機飛進監所空投兩顆排球，仔細查看，內部竟藏威士忌與檳榔等違禁品。獄方會同花蓮警方循線查獲...聯合新聞網 ・ 21 小時前
注意！ 日研究民眾具「5大特徵」最容易得流感
日本、台灣近期都遭受流感肆虐，除了打疫苗預防，日本京都大學、弘前大學共同研究也整理出有「5大特徵」的人，容易得到流感。鏡報 ・ 1 天前
姓氏也平權！新生兒「從母姓」比例飆6％創新高 台東縣奪冠
台灣出生嬰兒從母姓的比例持續上升！內政部公布最新統計顯示，民國114年1至9月出生的嬰兒中，有6.0％選擇從母姓，創下歷年新高。同期從父姓的嬰兒仍占多數，達93.9％，而男、女嬰從姓結構大致相同。中天新聞網 ・ 15 小時前
石虎柳丁事件重傷 大苑子董事長南下向農民道歉「聲明全文曝光」
連鎖手搖飲大苑子近日以「石虎柳丁」宣傳新商品，卻被農場指控「一顆石虎柳丁都沒買」，還被發現已經註冊「石虎柳丁」商標，引發公關危機。大苑子昨為了滅火，緊急聲明下架石虎柳丁的商標圖文申請，董事長邱瑞堂今天（11/21）更率領幹部親自南下向農民道歉，希望平息風波。太報 ・ 1 天前
魚缸水外溢、吊燈猛搖！ 孟加拉中部5.5震 震央僅離達卡25km
孟加拉發生規模5.5地震，造成至少6人死亡、超過百人受傷。這起地震的震央，距離孟加拉首都達卡，僅僅只有25公里，當地原本就比較少發生地震；加上震源深度僅有10公里，屬於極淺層地震，所以儘管地震發生在早上10點多，依舊讓不少孟加拉人受到驚嚇。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
知華派開嗆「電視上的中國通全是老古董 2025年的中國你們懂甚麼？」
前東京都知事、國際政治學者舛添要一（76歲）在21日更新的YouTube頻道中，針對最近因為首相高市早苗「台灣有事」發言...聯合新聞網 ・ 15 小時前
讚帆立貝「完美」！美駐日大使：北京另當別論
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續安倍晉三路線，拋出「台灣有事即日本有事」的強硬宣示，明確展現挺台立場，引發中國外交部不滿。中國不僅呼籲公民「近期暫勿前往日本」，更在5天後宣布禁止日本水產品進口。未料昨日（20）賴清德總統在社群貼出享用壽司與味噌湯的午餐照，象徵性力挺日本，立即成為各國媒體焦點。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也在Ｘ平台轉貼自己吃日本干貝的舊照，讚北海道帆立貝是「完美開胃菜」，但若在北京用餐就「另當別論」。民視 ・ 1 天前
日本流感提前大爆發！旅遊達人示警：24地區亮紅燈 赴日旅客務必注意
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導日本流感疫情持續升溫，數據一路狂飆。旅日達人林氏璧近日在粉專「日本自助旅遊中毒者」發布最新疫情觀察指出，日本上...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 15 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 13 小時前