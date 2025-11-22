中國客不去「日本住宿降價」？達人點名東京3地區 一票驚：重訂省超多

生活中心／許智超報導

中國抵制日本，紛紛退訂日本行程，這讓台灣網友發現，日本住宿最近出現降價。（圖／Pixabay）

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，相關事件持續延燒，這也讓許多台灣網友發現，最近日本住宿出現降價。對此，旅日達人林氏璧分析價格下滑的原因，指東京3個熱門地點似乎出現「價格鬆動」跡象，貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，這幾天在社群中有看到滿多朋友討論，發現近期要去日本入住的旅館，有些有一定程度的降價，就很開心的取消重新訂了新價錢，前提當然是可以免費取消，但也有朋友說好像沒什麼降價。

林氏璧猜測，旅館是否降價，關鍵在該旅館原本是否有大量中國旅客會入住，因最近中國赴日航班大規模取消，一直到年底可能至少有54萬張機票取消，導致旅館釋出不少空房，那房價自然就會有所變動，但若那間旅館原本就非中國旅客為主，價格可能就不太會變動。

林氏璧指出，另一個關鍵則是入住的日期，如果是近期、短期內的住宿，飯店有大量空房釋出的話，當然只好降價求售，不過如果是明年以後，旅館可能就沒有這麼著急調整價錢。

林氏璧以12月1至2日、兩人入住為例，查詢東京池袋一帶三星級旅館，發現每人每晚只需3172至5900日圓（約新台幣636至1182元），「這個價錢好像有一點甜耶」。另外他提到，新宿區的價格仍居高不下，但上野、銀座、淺草等熱門地區似乎也出現「價格鬆動」跡象。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「一樣的房型，一天少了1000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」、「12/31去名古屋跨年房價原本兩晚訂5800，後來中日關係影響，看到房價變兩晚3800多，立馬取消重訂！有省到」、「品川降滿多的，4月三個晚上差台幣3800」、「橫濱12月初，每晚大概差了1萬日幣……馬上退掉重訂」。

不過，也有不少人回報，「12月大阪反而有漲價」、「1月要去，目前訂的感覺還沒有差很多」、「在找聖誕節的酒店，不覺得價格有下跌」、「沒降，而且還變貴」、「有關注明年2月大阪難波，沒感覺到有降價」、「真的，好像沒感受到降價」。

