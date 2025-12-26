中國客大減！京都飯店嘆：房價前所未有大跌

▲日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言，引發中國不滿，呼籲民眾減少赴日旅遊，有日媒近日實際前往京都走訪，發現當地觀光業已出現明顯變化。圖為日本京都清水寺。（圖／記者賴禹妡攝）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言，引發中國不滿，呼籲民眾減少赴日旅遊，中日關係持續緊張，最近更傳出中國政府向國內旅行社下達指示，要求將赴日旅遊的人數削減至以往的6成。對此，有日媒近日實際前往京都走訪，發現當地觀光業已出現明顯變化。

根據日媒《news zero》報導，25日晚間，京都老街依然熱鬧，但第一線的業者卻感受到了寒意。一名當地的餐飲店店長透露，「這三到四個月以來，幾乎看不到那種大型的中國團客了」。

去年，中國遊客是京都住宿人數最多的外籍族群，但如今情況急轉直下。市內一家飯店工作人員無奈表示，原本中國遊客佔客源約3成，現在已跌破1成，空房非常明顯。

房價價格下跌 業者直呼不甘心

該飯店工作人員指出，「從11月中旬開始，就接到大量中國遊客的取消電話，理由多為『中國社會情勢變動』。為了填補空缺，我們只好調降房價吸引日本國內遊客」。

去年每晚房價約12000～14000日圓，現在已降至8000～9000日圓，業者直言，「坦白說，我們希望價格能更高一點。隨著觀光客增加調漲房價本是理想狀態，現在卻出現前所未有的跌幅，真的感到很不甘心」。

其他飯店也傳出慘烈的災情，有業者表示為了價格競爭，房價甚至被迫降至3000日圓左右的破盤價。

日本國內客喊驚喜 業者期盼更多觀光客到訪

飯店降價對日本國內遊客而言反而是驚喜。一對來自福岡的旅客驚訝地表示，「兩個人住三晚只要26000日圓，原本以為是一晚的價格！」

與此同時，中國民眾的赴日意願明顯受挫。上個月赴日中國遊客人數約為56萬人，創下今年單月新低。北京市民在受訪時表示，「原本因為喜歡動漫想去日本，但看到中日關係緊張，只能無限期延期」。也有人提到聽說簽證申請變難，乾脆改去海南島旅遊。

明年2月即將迎來中國農曆新年假期，往年這是中國遊客集體出國的旺季，但京都業者卻陸續接到取消訂單。面對即將到來的寒冬，飯店業者只能祈禱，「無論是什麼國籍，現在只希望大家能來京都旅遊」。

