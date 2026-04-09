41J肉聲／中國客搭馬航亂摸女空服員 被警強制帶下機抵抗亂喊「中馬友好」
本月8日，馬來西亞航空發生一起狀況，一名中國男子被指控在機上亂摸一名女空服員，空服員隨即啟動通報程序，後來航警上機，準備強制把這名中國男帶下機。但中國男卻奮力抵抗，更亂扯「中馬友好」，影片傳開後，引發網友熱議。
受害女空服員指控，遭到這名中國男性騷襲臀，但中國男辯解：「我沒有為所欲為，我只是輕輕拍了你兩下！你就不讓我上飛機！」但女空服員堅持「這不是輕輕」，中國男還大喊：「把監控(畫面)調出來！」並反罵空服員「不要臉」。
隨後面對航警準備強制帶離，中國男不斷說：「這不是我的問題！」、「中馬友好！」而空服員也強調，中國男的行為是非常無理取鬧，所以她們才要採取強制行動。最後見中國男不配合，航警只好強制把中國男架離飛機。
這段影片傳開後，引發眾多網友討論，不少網友認為，一定是這名中國男的舉動太超過，才會惹怒女空服員，並採取強制行動。但據《中國報》報導，有現場乘客為這名中國男抱不平，這名葉姓乘客就說，登機前，馬航就出現一連串技術問題，再加上地勤人員的處理方式也不妥，一度讓他受氣。
這位葉姓乘客也說，現場有不少華人乘客，但航空公司人員很多都不是說華語，導致很多乘客聽不懂，也沒有人協助翻譯。葉姓乘客認為，那位中國客也許有不當行為，但如果馬航的處理可以更專業、更有秩序，「也許事情不會發展到那個地步」。他還說，這次搭機的經歷，已經讓機上不少中國人，對馬來西亞留下不太好的印象。
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