中國客旅日「弄丟鑰匙」慘賠400美元！網友一面倒反應 專家1招防荷包失血

中國旅客旅日「弄丟鑰匙」慘賠400美元。示意圖／Freepik

出外旅遊住飯店，若不小心把房卡弄丟，通常會被飯店收取小額的工本費，不過有名中國旅客抱怨，只是把北海道飯店的「實體鑰匙」弄不見，竟被櫃台索賠400美元（約新台幣12500元），讓他好奇詢問「真的要賠那麼多錢嗎」，掀起網友一面倒回應。

粉專「日本省錢小站」近日分享一起「因小失大」的慘痛案例，有中國網友到北海道札幌旅遊，入住一家「使用實體鑰匙」的飯店，外出時不小心把鑰匙弄丟了，告知櫃台後竟被要求賠償400美元。

原PO表示，櫃台解釋為了維護整體住客的安全，必須要換掉所有房間的門鎖。他坦言，弄丟鑰匙是自己的問題沒錯，但「我只是想知道有沒有什麼補救措施，真的要賠那麼多錢嗎？」

貼文曝光後掀起網友一面倒留言，紛紛表示「人家旅館就怕潛入竊盜，一定要換新的鎖啦，順便再收你1~2天的不能使用的住宿費」、「當然要換」、「你到任何國家丟了鑰匙都這樣處理吧」、「拜託去坐牢」、「重配一付加人工就差不多這錢」、「賠吧，自己責任自己負」、「日本換實體鎖基本都要40000以上」、「請工人錢啊，而且這個房間還沒修好錢沒辦法給下一個旅客吧」。

對此，「日本省錢小站」也建議，若入住的飯店使用的是實體鑰匙，建議出門前一定要寄放櫃台，「以免荷包失血喔」。



