中國客減少！北海道仍擠滿人 店家嗨喊：很多台灣旅客

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，接連祭出反制，包含呼籲中國民眾暫勿赴日。不過，日媒近日走訪北海道發現依舊人潮滿滿，不少台灣人及其他國家的旅客仍舊到訪，生意幾乎不受中國旅客減少影響。

根據《STVニュース北海道》報導，記者來到北海道札幌市豐平區「羊之丘展望台」，發現該地連休最後一天依舊擠滿人，現場還發起限量的免費烤地瓜，不過，展望台的副負責人齋藤圭介也坦言「過去一直有中國旅客來訪，未來會怎樣還是有點不安」。

另一邊在函館早市也觀察到滿滿人潮，記者詢問店家生意是否受中國客減少影響？店家回應，不只是中國人，其他國家的人也會來，不再像疫情前那樣只依賴中國團客；另一個店家則回「有很多台灣旅客來，非常感謝他們的支持」，記者追問生意情況，業者則爽快笑回「OK的！」

記者也在現場採訪到不少台灣旅客，有台灣民眾直呼「日本真的很棒！」報導也指出，目前包括台灣在內的眾多海外客持續到訪，因此觀光整體影響被認為相當有限。

