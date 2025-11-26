中國客減少「台人最沒水準？」 日人曝真實心聲：討厭台人的機率超低

▲ 圖/取自資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事論」，近日祭出反制，呼籲中國旅客暫勿赴日，不過，就有台灣網友痛批，台人在當地的各種沒品行徑，直呼沒有中國人幫忙背鍋了，引起不少討論。對此，在台日本部落客「日本人的歐吉桑」就以日本人的立場回應，表示從來沒有遇過抱怨台人水準的日本人，「日本人只會感謝，絕不會討厭台灣人。」

「日本人的歐吉桑」表示，「現在在日本，○國人走之後，台灣人就是最沒水準的一群人」這標語最近好像在台灣網路世界出現了，又開始有人想貶低台灣人，所以身為日本人，他表示不會偏袒台灣人的立場講，而是要直接說出現實。

廣告 廣告

「日本人的歐吉桑」認為，如果台灣旅客最沒水準的話，為什麼這麼多日本人非常歡迎台灣人的訪日呢？坦言從來沒有看過、聽過、遇過抱怨台灣人水準的日本人，如果有存在討厭台灣人的日本人的話，很想聽聽看他到底發生什麼事？

「日本人的歐吉桑」指出，在台灣親眼看到野生石虎機會超少的，可能奇蹟一樣的機率，而他認為在日本遇到討厭台灣人的日人機率也是差不多，或者有可能機率更低。看過感謝台灣、積極歡迎台灣人的日本人，但是討厭台灣人的日本人，真的幾乎沒有。

「日本人的歐吉桑」強調，他講的內容並不是理想話，也不是討好話，也不是荒誕話，而只是日本真正的現實。「日本人只會感謝，絕不會討厭台灣人。這種貶低台灣人的內容真的不用擔心，也完全不需要在意。台灣人盡全力享受日本旅遊，就是我們日本人覺得非常榮幸的事情。」

原始連結







更多華視新聞報導

網紅教陸人「提告」來台旅遊！網炸鍋批「濫訴」 移民署：勿聽信不實謠言

關係急凍！中國抵制日本旅遊 官方頻勸民眾退訂

訪日遊客破3千萬創史上最快！ 台灣人第3多

