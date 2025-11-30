中國客湧韓 首爾示威天天現「China Out」

▲韓國首爾近期頻傳反中示威遊行，26日晚間也有示威者上街，高舉「CHINA OUT」的標語。（圖／翻攝自FNN Prime Online）

[NOWnews今日新聞] 在日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，日本與中國關係急劇惡化，中國暫停前往日本的多個航班，連帶使得赴日旅遊的中國觀光客大減。中國遊客不去日本之後，轉往鄰近的韓國旅遊。但韓國民眾似乎很不開心，近來首爾等地反中抗議頻率增加，更有人直呼「我從來沒有這麼羨慕日本過！」

川普曾勸高市早苗對中國「發言克制」？

根據富士新聞網報導，由於高市早苗本月上旬在國會答辯時，針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權，暗示若台海爆發沖突東京可能採取軍事行動。

此舉引發中國不滿，一連祭出多項反制行動，包括發出日本旅遊限制令、禁止日本水產進口等。圍繞在相關議題之下，日本與中國正處於緊張關係。

美國《華爾街日報》26日引述美國政府官員的消息報導，川普在25日與高市早苗電話會談中，曾要求高市早苗「克制發言」。報導指出，川普曾建議高市早苗「不要刺激中國」。

在電話會談結束後，高市早苗曾向記者表示：「會談內容涉及外交往來，詳細情況請容我保留。」

不過日本內閣官房長官木原稔在27日下午否認了報導中的部分內容，表示「報導中提及『川普建議（高市早苗）在有關台灣主權的問題上不要挑釁中國政府』。我要明確指出，並無此事。」

韓國「反中」示威擴大

不過在日中關係緊張之際，韓國的反中行動正不斷擴大。首爾南部眾多商店林立的鬧區26日再次發生了保守派支持者的示威活動，有將近100名不同年齡層的男女參與其中。

報導指出，韓國發生反送中示威的原因，與2025年9月底針對中國團體觀光客實施的臨時「免簽證政策」有關。可以看到示威行動中，不少人舉著「China Out（中國滾出去）」、「反對免簽」等標語。

在該政策實施之後，反對中國觀光客增加的民眾，幾乎每天都在各地舉行示威活動，就連原本有大量外國人的明洞都持續舉行反中示威，更擴散大了大林洞。

在9月時，就連被稱為「首爾小中國」的中華街發生了示威活動；10月，在中國國家主席習近平訪問韓國期間，一名高喊反中國口號的YouTuber被警方檢舉。而26日也再次舉行了反中示威，參與者高舉著標語。

有示威者直呼：「一直以來都無法理解中國文化在此地扎根」、「我從來沒有這麼羨慕日本。高市首相做得不是很好嗎？」

台灣遊客佩戴「來自台灣」徽章自保

在首爾各地反中示威持續進行的同時，出現了一種用英文和韓文寫著「我來自台灣」的徽章。

越來越多來自台灣的遊客佩戴這種徽章。

一名來自台灣的遊客表示：「我們也說中文，所以很擔心韓國人會誤以為我們是來自中國的人。」

