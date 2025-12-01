中國客變少「衝擊觀光」？日本業者搖頭照樣忙：這群人立刻補上

國際中心／許智超報導

中國呼籲公民避免前往日本，不過日本旅遊業界整體態度冷靜。（圖／翻攝自Pixabay）

日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，引起中國強烈反彈，更呼籲中國公民避免前往日本，這半個月來，部分地區開始出現中國團客取消行程、飯店，不過日本旅遊業界整體態度冷靜，部分名店依舊是大排長龍，甚至有不少業者直言，「中國客減少，其他國家旅客立刻補上」。

根據《產經新聞》報導，最先感受到影響的是中國客較多的關西地區，據大阪觀光局資料指出，大阪府約20家飯店在12月底前，已有50至70％的中國客取消訂房，而東京多家飯店業者則表示「目前沒有明顯衝擊」，呈現出地區差異。

報導表示，短期內的衝擊恐難以避免，尤其是明年2月適逢中國農曆春節，航空與旅遊分析師鳥海高太則預測，春節觀光商機將相當嚴峻，影響至少會持續到明年春天，最快可能需要半年到1年才會恢復。不過，他也提到，東京、大阪、京都的房價已有下跌趨勢，長期來看，城市觀光壓力有機會獲得緩解，但春節缺口仍難完全填補。

報導強調，關鍵在於擺脫對中國市場的依賴。據日本政府觀光局統計，今年1至10月訪日旅客達3554萬7200人，中國旅客佔23％，雖然依舊居首，但已從2019年的約30％縮減。此外，今年10月最新數據顯示，台灣、南韓、美國等13個國家與地區的訪日人數，都創下歷年10月新高，甚至中東地區訪日訪日旅客也比去年同期成長33.8％，德國旅客則增加29.2％。

雖然中國呼籲公民避免赴日後，日本各地觀光景點的中國客逐漸減少，不過不少以外國旅客為主的飯店與餐飲業者仍相對淡定，因為這些業者的客層已拓展到歐美與東南亞等地，成功避開針對觀光產業的「中國風險」。

在東京淺草雷門前拉人力車的岩崎櫂就說，過去大約3成的顧客是中國人，如今幾乎不見蹤影，自己不會中文，更擅長以英語接待客人，「現在更專注服務歐美與東南亞旅客，營業額沒有太大變化」；淺草名店「芋屋興伸」坦言，之前客人大多是中國人，最近則以南韓與歐美旅客為主，其他國家的觀光客及修學旅行學生仍然大排長龍；淺草炸肉餅的店員也說，歐美觀光客很多，營業額幾乎沒變。

萬雷飯店則表示，「即使（中國客）取消住宿，也很快被補上」，自從中國發布旅遊公告後，中國客確實明顯減少，但目前飯店客源主要來自美國與澳洲，「完全沒有危機感；淺草以外的地區，受到的影響也有限。東京帝國飯店表示，雖然有少數宴會被取消，但「跟其他飯店相比影響不大」。經營東京椿山莊大飯店的藤田觀光株式會社也回應，目前沒有受到顯著影響，並稱公司在疫情期間中國客減少時，就積極拓展歐美及澳洲客源。

