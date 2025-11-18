「中國客退訂潮」燒到自己人！民宿老闆嘆：3年來首次

國際中心／李明融報導

日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的答辯，引發中國強烈反彈，祭出反制策略，呼籲民眾停止赴日旅遊、慎重規劃留學，近期爆出大量退票、取消住宿潮，沒想到這一波抵制潮連自家人也被燒到，一名大阪中國籍經營民宿的男子就無奈感嘆「3年來從未遇過這樣的情況」。

中日緊張關係「中國客退訂潮」燒到自己人！中籍民宿老闆無奈嘆：3年來首次

大阪一名中國籍民宿老闆也受到波及，至今已接到2通退訂電話。（圖／翻攝自pexels）根據《每日新聞》報導，一名大阪難波經營民宿3年的40歲中國籍男子自17日開始，已經接到2通取消預訂住宿的電話，客戶表示「收到政府公告，呼籲不要前往日本旅遊」，他直言「民宿經營3年來從沒遇過這種狀況，雖然他個人無法改變國與國之間的問題，但中日關係向來密切，若情勢持續惡化，各行各業都會受到波及」，根據大阪觀光局統計，2025年1月至9月期間，共有約426萬名中國遊客赴大阪旅遊，相較2024年同期成長1.5倍，顯示中國帶來的觀光財對當地的重要性，然而受到這次政治風暴影響，恐怕會對當地帶來嚴重影響。

廣告 廣告

中日緊張關係「中國客退訂潮」燒到自己人！中籍民宿老闆無奈嘆：3年來首次

大批中國人不赴日旅遊，大大影響當地觀光財。（圖／翻攝自pexels）

不只住宿，在大阪、神戶有著22家燒肉店及壽司店的餐飲集團「あじびるグループ」的58歲代表本岡玲二對於中國呼籲民眾不要前往日本旅遊的決定感到失望，加上大阪關西世博會10月剛結束，他擔憂日本經濟會出現下滑，本岡表示「每年11、12月就會開始湧入1、2月中國春節期間的預約潮，2月對餐飲業來說是淡季，因此外國觀光客的消費格外珍貴」，撇開政治情緒，消費出線明顯萎縮對當地商家將造成很大困擾。

原文出處：中日緊張關係「中國客退訂潮」燒到自己人！中籍民宿老闆無奈嘆：3年來首次

更多民視新聞報導

日本巨熊高IQ！見「百公斤陷阱」沒上當⋯反應全被拍

22年航空公司突破產！旅客「航班全取消」超錯愕

日本黑熊倒地「假死」！老獵人一靠近突遭反咬爆頭

