中國客逛水族館超沒品，吸菸勸阻不聽！白鯨直接噴水滅了。圖／翻自@Wangwenhaha0518

又有中國客出現迷惑行為，一名男子逛大連的水族館，但他違反規定在館內吸菸，工作人員上前勸阻不聽，這時「館長」白鯨親自出馬，給予這名無良客最直接的懲罰！

從中國網友近日流傳的影像可見，一名男子逛「大連聖亞海洋世界」水族館，但他違反規定在館內吸菸，工作人員發現後上前勸阻。但男子不聽勸，仍持續抽菸，這時在水裡的白鯨發現後，立刻發揮牠最厲害的噴水功，直接對男子的菸蒂澆熄了，讓男子無法再抽菸，更讓男子全身淋濕。對於白鯨的行動，網友們紛紛稱讚並直呼：「白鯨都比人類有靈性！」、「白鯨幹得好！」、「看得非常解氣。」、「動物比人類有素質。」

其實這已非白鯨首次「滅火」，先前大連聖亞海洋世界進行消防演練時，白鯨看到「火苗竄出」，也立刻噴水撲滅，消防人員也被淋成落湯雞，白鯨還洋洋得意的露出水面歡叫。不過大家都不想指責白鯨，紛紛直呼：「給白鯨點個讚。」、「白鯨安全意識也太強了。」、「好厲害！」、「好可愛！」

園內鄭姓保育員指出，白鯨的智商很高，園內的白鯨「石榴」也非常聰明，逗牠就會噴水。如果牠察覺有危險，也會做出類似反應。



