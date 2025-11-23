中國客銳減衝擊日本？網傳池袋空城照 旅遊達人揭真實情況
（記者周德瑄／綜合報導）近期由於國際關係的緊張情勢，中國外交部發布了「近期暫勿前往日本」的建議，導致大量中國飛往日本的航班被迫取消或調整，據估計，年底前至少有數十萬張機票受到影響。這波變化不僅衝擊了航空業，也間接影響了日本的觀光市場，尤其在住宿方面，許多準備前往日本的旅客發現，原本預訂的飯店價格出現了鬆動甚至降價的情況。
示意圖／中國發布旅遊建議後，大量航班取消，導致近期日本部分地區的住宿價格出現鬆動。（擷取自Pixabay）
針對這現象，旅日專家、前台大感染科醫師林氏璧在社群媒體上分享了他的觀察。他指出，並非所有日本住宿都有降價，價格變動的幅度主要取決於該飯店原本中國旅客的佔比是否很高。由於近期大量的機票取消，釋出了大量的空房，尤其是在中國旅客佔比高的飯店，為了填補空缺，飯店較有可能會降價求售，但若該旅館的中國旅客比例不高，則影響較小。
此外，價格的調整與入住日期也有關聯。林氏璧表示，如果是接近入住日期的訂單，飯店為了緊急去化空房，降價的意願會更高；但若是明年以後的預訂，飯店可能就不會急於調整價格。他舉例查詢了近期東京池袋地區三星級旅館的價格，發現確實出現每人每晚三千至六千日圓左右的甜價，而上野、銀座和淺草地區的住宿價格也有小幅鬆動，但新宿的價格則依舊維持在高檔。許多網友也留言分享了各自的觀察，有人發現京都、奈良的住宿便宜了，但也有人認為東京整體價格沒有明顯下降，甚至五星級飯店重新訂購還更貴。
另一方面，針對社群媒體上流傳的「中國人消失，池袋空蕩蕩」的照片，林氏璧也提出了質疑。該照片拍攝於東京池袋車站西口，發文者認為平日下午三點池袋竟然幾乎空無一人，顯示觀光客銳減。
對此，林氏璧指出，該處是東武鐵道池袋站西口，他認為這個地點本來人潮就沒有東口多，大部分人潮應該聚集在東口延伸至太陽城一帶，例如東武百貨內。他認為觀察觀光客是否減少，應該選擇更多遊客聚集的熱門地點，且拍攝的時間點也很重要。他舉例，有人拍到晚上的淺草空無一人，但事實上，淺草寺在晚上本來人潮就很少，他個人也很喜歡在夜晚前往夜遊。部分網友也佐證了西口人潮本來就較少的說法，並指出西口周邊多為流浪漢或聲色場所，人潮多半聚集在中央口或東口。
