中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」

中國當局宣佈調查中央軍委副主席張又俠上將，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立上將，指他們涉嫌「嚴重違紀違法」。

「中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。」中國國防部週六（1月24日）在一份簡短聲明中意外做出了這一宣佈。

現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親習仲勳並肩作戰。

張又俠落馬，是繼何衛東之後，僅隔三個月，又一名中央軍委副主席遭到調查。

中共宣佈調查某黨員幹部「嚴重違紀違法」，意思通常即為貪污腐敗。負責反腐敗的中國國家監察委員會兼中共中央紀律檢查委員會（中央紀委國家監委）網站也轉發了國防部的通報。

中國軍方官方報紙《解放軍報》在當晚發佈了星期天（1月25日）題為《堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰》的社論。

社論稱，張又俠、劉振立「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響」。

「依紀依法查處張又俠、劉振立，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果，推動人民軍隊換羽重生，為強軍事業發展注入強大動力。」社論寫道。

張又俠於1968年入伍，是少數幾位擁有實戰經驗的高級軍官之一。

張又俠於2017年出任中央軍事委員會副主席，並在2022年召開的中共二十大上，以72歲之齡打破常規獲得連任。

張又俠和劉振立被調查也正值習近平不斷加強對於解放軍的清洗之際。大批軍方高官和航天軍工系統人員被整肅。

中央軍事委員會是中國最高軍事指揮機構，兼具中共黨組織與中國政府機關身份，由中國國家主席，中共中央總書記習近平領導。

2022年履職的本屆中央軍委中，除習近平外，原有的六名將領已有五人相繼落馬，其中包括此前的何衛東、李尚福和苗華。目前僅剩一人仍在任，即去年被增補為中央軍委副主席的張升民，他長期主管紀律工作。

在中共二十大上當選的205名中央委員中，軍方的中央委員有44人。截止到去年10月四中全會時，被開除黨籍和軍籍的已達11人，這意味著落馬比例達到了25%。