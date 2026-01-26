中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」
中國當局宣佈調查中央軍委副主席張又俠上將，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立上將，指他們涉嫌「嚴重違紀違法」。
「中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。」中國國防部週六（1月24日）在一份簡短聲明中意外做出了這一宣佈。
現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親習仲勳並肩作戰。
張又俠落馬，是繼何衛東之後，僅隔三個月，又一名中央軍委副主席遭到調查。
中共宣佈調查某黨員幹部「嚴重違紀違法」，意思通常即為貪污腐敗。負責反腐敗的中國國家監察委員會兼中共中央紀律檢查委員會（中央紀委國家監委）網站也轉發了國防部的通報。
中國軍方官方報紙《解放軍報》在當晚發佈了星期天（1月25日）題為《堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰》的社論。
社論稱，張又俠、劉振立「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響」。
「依紀依法查處張又俠、劉振立，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果，推動人民軍隊換羽重生，為強軍事業發展注入強大動力。」社論寫道。
張又俠於1968年入伍，是少數幾位擁有實戰經驗的高級軍官之一。
張又俠於2017年出任中央軍事委員會副主席，並在2022年召開的中共二十大上，以72歲之齡打破常規獲得連任。
張又俠和劉振立被調查也正值習近平不斷加強對於解放軍的清洗之際。大批軍方高官和航天軍工系統人員被整肅。
中央軍事委員會是中國最高軍事指揮機構，兼具中共黨組織與中國政府機關身份，由中國國家主席，中共中央總書記習近平領導。
2022年履職的本屆中央軍委中，除習近平外，原有的六名將領已有五人相繼落馬，其中包括此前的何衛東、李尚福和苗華。目前僅剩一人仍在任，即去年被增補為中央軍委副主席的張升民，他長期主管紀律工作。
在中共二十大上當選的205名中央委員中，軍方的中央委員有44人。截止到去年10月四中全會時，被開除黨籍和軍籍的已達11人，這意味著落馬比例達到了25%。
再爆張又俠落馬內幕 傳北京軍管戒嚴1／傳張又俠政變習近平失敗？ WSJ：向美洩核武情資
中國解放軍上週末再度傳出高層大清洗，號稱與中國領導人習近平有數十年交情的中共解放軍高層張又俠，遭到立案調查。根據《華爾街日報》報導，張又俠疑似向美國洩漏中國核心核武計畫情資，並涉嫌收賄、拔擢前國防部長李尚福。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 4則留言
中共軍委大洗牌！張又俠落馬真相 唐湘龍揭習近平「一人統帥」對台警示
中共軍委副主席張又俠突遭調查！唐湘龍深度解析習近平如何終結集體領導，正式開啟「一人統帥」時代。本文詳解閃電官宣內幕、政治紀律挑戰，以及解放軍實戰派凋零後，從傳統陸軍轉向科技兵種的戰略位移。風向台灣 ・ 12 小時前 ・ 38則留言
張又俠遭習近平整肅震撼軍中 紐約時報：解放軍重建指揮鏈恐需5年
[Newtalk新聞] 中共於本月24日宣布，中央軍委副主席張又俠以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，並對2人展開立案調查。對此，有外媒分析，張又俠與劉振立是中國人民解放軍實務作戰最高兩名指揮官，而他們的撤職將造成經驗上真空，且目前最高層級軍事將領沒人有實戰經驗，推測中國國家主席習近平要重建軍方指揮鏈恐需耗時5年以上。 根據《紐約時報》 報導，張又俠在解放軍中地位僅次於習近平，在習近平多年來以肅貪為名清洗軍隊高層中，張又俠的落馬為迄今最激烈一次。其中，張又俠一直都是習近平的親信，兩人相識已數十年，兩人父親都是毛澤東革命戰爭時期將領，彼此相識，而習近平甚至還在2022年的二十大上打破慣例，讓年屆超過70的張又俠繼續留任中央軍委副主席。 而張又俠是少數擁有豐富實戰經驗中國將領之一，他在1979年爆發中越戰爭中，擔任前線軍官並嶄露頭角。他後來擔任改制前瀋陽軍區司令員、解放軍總裝備部部長，並於2017年被習近平提拔進入中央軍委擔任副主席一職。 針對這次清洗，前美國中情局分析員克里斯托弗強生（Christopher K. Johnson）表示，此一舉動在中國軍事史上前所未見，習近新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
張又俠其人？為何落馬？
中國國防部1月24日公布中共中央政治局委員、中共中央軍委副主席、國家軍委副主席張又俠因涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查，消息震驚中外。張又俠這位上將之子是少數擁有豐富實戰經驗的中國將領之一，曾被認為是習近平的親信，也被視為推動習近平在20大連任的主要功臣。德國之聲 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
他爆：傳支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰
中國國防部24日公告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，立案調查。話題延燒，總體經濟學家吳嘉隆今（26）天撰文指出，據說支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 26則留言
德語媒體：「中國精英政治的轉折時刻」
中國突然官宣對中央軍委副主席張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立立案審查的消息，也在德語媒體中引起廣泛關注。《新蘇黎世報》發表分析文章稱，張又俠的「落馬」表明習近平政權穩定的表象之下，權力鬥爭仍在發酵。《威悉河信使報》則認為， 表面上看，這似乎是習近平反腐行動的延伸，但從被波及的層級和規模來看，這更像是一場針對人民解放軍指揮體系的深層整頓。德國之聲 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
張又俠落馬加速中共攻台？張國城研判「他在賭」！
論壇中心／綜合報導據中國官媒24日報導，中共中央軍委副主席張又俠與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉及「嚴重違法違紀」遭立案調查。張又俠落馬，外界關切是否會加速中共武力犯台，據國際情勢專家張國城分析，後面被提拔上來的新將領或許不專業，也因此可能不會提出專業性的反對意見，所以習近平此舉是在「賭」。張國城在《台灣向前行》節目中指出，習近平是三軍統帥，但解放軍所有事務先前皆由張又俠負責，如果中國要對台灣採取軍事行動，會出現沒人去計劃及指揮的困境。張國城表示，習近平雖然是軍委主席，可是不太可能具備相關專業，直接去指揮每個戰區、每個軍種等單位，而且現在所有解放軍將領一定感到「人人自危、伴君如伴虎」，因為連跟習近平交情匪淺的張又俠都被「拿下來」，剩下的人「敢走到習總書記的身邊嗎？」張國城進一步指出，習近平如果現在真的下達攻打台灣的指令，升上來的將領也不得不聽，但要如何有效執行，在專業和資歷方面，肯定不會比這些被整下來的老軍頭來得有力，因此就是「看習近平要不要賭」。張國城表示，張又俠等落馬的人有專業，對於軍事行動會提出專業性的反對意見，反觀之後提拔上來的將領不夠專業，也就不會有專業性的反對意見了。原文出處：張又俠落馬加速中共攻台？張國城分析：習近平是在賭！ 更多民視新聞報導綠計算「昌拿機密消失42秒」蹭聲量？律師舉「2點」打臉！陳佩琪洩廉政人員個資 律師抓「1關鍵」：就是在報復！藍營拿服貿罵關稅黑箱？王義川打臉：賴政府有做這事！民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
