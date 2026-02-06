中國宣佈逮捕2台諜! 稱在網上組黨結社鼓動群眾示威 還破「水軍」帳號

中國宣稱破獲網路間諜事件。(示意圖) 圖：Gemini 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 根據陸媒《環球網》今 ( 6 ) 日報導，中國國家安全機關幹警發現，中國境內人員彭某某因長期接受境外反華敵對勢力滲透影響，逐漸形成了反動思想，並被台灣情治機關人員李某某利用，在網路組黨結社，線上下違規集會示威。

中國國安機構宣稱，他們的舉動早已被納入偵察視野，在固定相關證據後，依法對彭某某、李某某實施抓捕。「犯罪嫌疑人到案後，境外反華敵對勢力妄圖持續施壓，但專案組成員頂住壓力，不向任何企圖危害國家安全的犯罪勢力妥協。」中國幹警余強回憶辦案經歷時說道。

中國國安機構還宣稱，近期，中國境內外多個網路社交平台存在一批關聯性強的網路「水軍」帳號，頻繁編造發佈政治謠言，鼓動網民傳播虛假資訊，煽動網民對立對抗。

中國多地的抗議遭到當局調派大批警力進行暴力鎮壓，中國通常聲稱是有境外勢力的網軍煽動。 圖：翻攝自 @yajunwwz X 帳號

中國某國安單位處長趙克敵發現，相關帳號呈現內容相似、帳號聯動、攻擊方式雷同的特點，判定這是一起有組織有預謀的境外網路反宣破壞活動，於是帶領團隊緊抓快辦，邊查線邊分析新技術傳播原理，最終查出幕後主使身份和境內傳播流程管道。

此外，中國國安機構還宣稱，一則中國公民在境外被綁架殺害的新聞引起了輿論廣泛關注。中國國家安全機關迅速開展工作，快速查明這是一起由某中國境外敵對組織蠱惑境內人員赴外從事危險活動，進而被當地極端武裝分子綁架殺害的惡性事件。

中國國家安全機關立即成立專案組，拉開了一場歷時 8 個月的持久戰，進一步掌握了該組織的犯罪證據，並全面開展破案收網行動，強力打擊震懾該敵對組織。

