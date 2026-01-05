中國宣傳部長會議 蔡奇：把經濟宣傳擺在重要位置

（中央社台北5日電）中共中央書記處書記蔡奇今天出席全國宣傳部長會議時說，要堅持不懈用習近平思想凝心鑄魂，用黨的創新理論「武裝全黨、教育人民」。且要做好新聞輿論工作，「把經濟宣傳擺在重要位置」，加強輿情應對和輿論引導。

新華社報導，中國全國宣傳部長會議今天在北京舉行。蔡奇發表講話時說，要著力深化黨的創新理論學習和宣傳教育，著力提高「主流輿論引導能力」，著力弘揚和踐行「社會主義核心價值觀」。

蔡奇說，要著力繁榮發展文化事業及文化產業，著力提升中華文明傳播力和影響力，為「以『中國式現代化』全面推進強國建設、民族復興偉業」提供「堅強思想保證、強大精神力量、有利文化條件」。

他強調，要堅持不懈用「習近平新時代中國特色社會主義思想」凝心鑄魂，「用黨的創新理論武裝全黨、教育人民」、指導實踐工作體系。做好新聞輿論工作，把經濟宣傳擺在重要位置，加強輿情應對與輿論引導，壓實意識形態工作責任制，鞏固壯大自信自強、團結奮進的主流思想輿論。

蔡奇說，要持續增強「社會主義核心價值觀」引領力和塑造力，推動做好思想政治工作。深化文化體制機制改革，發展新型文化業態，推進文化和旅遊深度融合。提高網路生態治理效能，加強網路文明建設。加強國際傳播能力建設，真實、立體、全面講好新時代中國故事。

中共中宣部長李書磊在會中表示，要全面增強「國際傳播效能」，推動文化建設朝數位智慧化和資訊化轉型。（編輯：邱國強/陳妍君）1150105