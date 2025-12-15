中國宣布制裁我政院日籍顧問岩崎茂 外交部：無助於促進區域穩定

中華民國外交部。（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部拍攝）





日本首相高市早苗，近期在該國國會眾議院接受質詢時，針對台海議題發表「台灣有事」的相關政策觀點，引發中國不快，並對此採取縮減中日兩國飛機航班、限制民眾赴日旅遊…等措施。中國外交部今（15）日更宣布對日本自衛隊前統合幕僚長（相當於我國國防部參謀總長）岩崎茂，亦為我行政院無給職政務顧問岩崎茂採取制裁措施，包含凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。我外交部對此回應，此類作為無助於促進區域穩定，反而可能對各方交流互信造成不必要影響。

針對中國外交部今（15）日宣布對我國行政院政務顧問岩崎茂採取所謂制裁措施一事，外交部表達嚴正關切，並重申我國政府的立場與原則。

外交部指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會普遍理解的客觀現狀。中國對台灣人民及其他國家公民在台灣或第三地參與相關政治、公共事務及民主活動，並不具任何管轄權。任何以國內法或政治理由，對他國人民進行跨國鎮壓或干預的作為，均與國際法精神及國際人權規範不符。

外交部進一步說明，我國基於國家發展及公共政策需要，依法聘請具專業背景之國際顧問，屬於正常且合法的主權行使，也是國際間常見的交流合作模式。岩崎茂顧問長期致力於區域安全與和平相關事務，其個人專業參與符合國際慣例，也不涉及任何對他國內政之干預。

外交部呼籲，中方應審慎看待相關議題，避免將正常的國際交流與專業合作政治化，或以片面立場加以詮釋。此類作為無助於促進區域穩定，反而可能對各方交流互信造成不必要影響。

外交部強調，台灣一向重視與區域內各方的和平共處，並致力於與理念相近國家深化合作，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。對於任何因參與民主或公共事務而遭受不當對待的台灣人民及在台其他國家公民，我國政府均將依法提供必要保障。

