中國宣布制裁我政院顧問 凍結岩崎茂境內資產及不准入境

今（2025）年6月，民間單位首次舉辦的台海防衛兵推上，這位吸引媒體搶拍的就是前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂，同時他也是行政院的政務顧問。而中國外交部15日指稱，因為岩崎茂與「台獨分裂勢力」勾連，決定對他實施制裁，包括凍結在中國境內資產、禁止相關活動以及不准入境等，即日起實施。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，「與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則，和中日四個政治文件精神。」

日媒報導，中國對日本人實施制裁的情況極為罕見，分析是在中日關係持續緊繃下，北京試圖展現對日本與台灣施壓。

日本內閣官房長官木原稔指出，「我國對於中國針對與自己立場或想法不同者，以宛如威嚇的方式，對日本國民採取單方面措施感到遺憾。」

外交部發言人蕭光偉表示，「我國身為主權國家依據國家發展需求，聘請國際專家與顧問，這是屬於正當且合法的主權行使。」

中國近期接連祭出限制赴日旅遊、暫停日本水產品進口等手段，我駐日代表李逸洋指出，其中以日本干貝受最大影響，身為第二大買主的台灣，目前正努力成為第一大買主，以協助日本將損害降至最低。像是日前副總統蕭美琴就特別前往日系超市採買干貝。

另外過去曾多次拒絕持我國護照者入境的古巴，外交部除了建議國人暫避免前往外，根據農業部最新統計，今（2025）年前11月，古巴的龍蝦進口額為93.8萬美元，相較去年同期的367.6萬美元，跌幅高達74.5%，進口排名從第4名下降至第12名，似乎以拒買古巴龍蝦作為反制措施。

國民黨立委李彥秀指出，「任何國際上對於國家以及國民不公平的待遇，我們都應該據理力爭，捍衛尊嚴以及公平的對待。」

民進黨立委王定宇提及，「這麼極度不友善的國家，不要說龍蝦啦，連蝦米都不應該吃他的。」

立委指出，過去和我國斷交轉向中國的宏都拉斯，就因為白蝦出口受阻，總統候選人紛紛提出希望與台灣復交，支持相關捍衛我國尊嚴的行動。