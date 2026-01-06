中國宣布加強對日兩用物項出口管制

（德國之聲中文網）周二（1月6日），中國商務部在其官方網站發布了“2026年第1號關於加強兩用物項對日本出口管制的公告”，宣布立即禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

根據中國產業安全與進出口管制局給出的官方描述，所謂兩用物項，是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。

周二發布的這份公告並未詳細說明對日出口管制涉及哪些具體物項。不過美聯社分析指出，中國向日本出口的一些產品——尤其是包括無人機和導航系統在內的技術領域——可能被用於軍事用途。

日本共同社報道稱，如果稀土也被納入限制範圍，將對日本企業造成重大影響。據日本能源金屬礦產資源局（JOGMEC）統計，2024年，中國稀土佔日本稀土進口總量的71.9%。日本對中國的依賴程度仍然遠高於越南（15.4%）和法國（6.0%）。

此舉正值中日兩國因台灣問題關系緊張之際。日本首相高市早苗在上任之後有關“台灣有事就是日本有事”的表態引起了北京的強烈抗議。

中國：出口管制措施是“為維護國家安全和利益”

中國商務部發言人周二在回答記者提問時表示，日本領導人近期“公然發表涉台錯誤言論”，暗示武力介入台海可能性，“粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣”。這位發言人指出，采取此次出口管制措施是“為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務”。

去年12月，日本防務省指責中國殲-15戰機在日本沖繩東南方的國際空域，多次對日本F-15戰鬥機進行間歇性的“火控雷達鎖定”，譴責該行徑“危險且不可接受”。

上周，中國解放軍在台灣周邊地區進行了大規模的圍島軍演，並宣稱這是為了警告所謂“台獨分裂分子”和“外部干預勢力”。

周一，中國國家主席習近平在北京會見來訪的韓國總統李在明，也提及兩國“共同抗擊日本軍國主義”的歷史，呼籲首爾“堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇”。

